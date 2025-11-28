28 Kasım Cuma Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?

28 Kasım Cuma günü Eskişehir’de hava nasıl olacak? Düşen kış sıcaklıkları, Eskişehir’de de etkisini göstermeye başladı. İç Anadolu Bölgesi’ndeki birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir’de de dalgalı hava ve serin bir gün yaşanıyor. Tablodaki verilere göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 17 derece (öğle saatlerinde), en düşük sıcaklık ise 9 derece (sabah erken saatlerde) olacak. İşte 28 Kasım Cuma gününe ait Eskişehir hava durumu bilgileri...