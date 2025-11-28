onedio
28 Kasım Cuma Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?

Ömer Faruk Kino
28.11.2025 - 08:58

28 Kasım Cuma günü Eskişehir’de hava nasıl olacak? Düşen kış sıcaklıkları, Eskişehir’de de etkisini göstermeye başladı. İç Anadolu Bölgesi’ndeki birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir’de de dalgalı hava ve serin bir gün yaşanıyor. Tablodaki verilere göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 17 derece (öğle saatlerinde), en düşük sıcaklık ise 9 derece (sabah erken saatlerde) olacak. İşte 28 Kasım Cuma gününe ait Eskişehir hava durumu bilgileri...

Eskişehir’de 28 Kasım Cuma günü hava oldukça değişken ve serin geçiyor.

Sabah erken saatlerde (06.00–09.00) sisli ve 9°C civarında, nem yüksek. Öğle saatlerine doğru hava açılıyor ve sıcaklık 17°C’ye kadar çıkıyor; günün en ılık zamanı burası. Öğleden sonra yeniden hafif serinleme var. Akşam saatlerinde sıcaklık 12°C’ye, gece ise 10°C’ye düşüyor. Nem akşam yeniden yükseliyor. Rüzgâr gün boyunca hafif–orta şiddette esiyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
