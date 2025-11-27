onedio
27 Kasım Perşembe Eskişehir Hava Durumu: Bugün Eskişehir'de Hava Nasıl?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 09:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Eskişehir'de bugün hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek ve herhangi bir yağış beklenmiyor. Günün en yüksek sıcaklığı öğle saatlerinde 17°C'ye ulaşırken, gece en düşük 8°C olacak. Nem oranı akşam ve gece saatlerinde yükselerek %87'ye varacak, rüzgâr ise güney yönlerden orta kuvvette esecek.

İşte Eskişehir saat saat hava durumu...

27 Kasım 2025 Perşembe günü Eskişehir’de hava parçalı bulutlu olacak ve yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı öğle saatlerinde 17°C olarak ölçülürken, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık 12-13°C bandında seyredecek, gece ise 8°C’ye kadar gerileyecek. Nem oranı öğle saatlerinde %48 ile en düşük seviyesinde olacak, akşam ve gece saatlerinde ise %83-87 bandına yükselerek havanın daha ağır hissedilmesine yol açacak. Rüzgâr genel olarak güney yönünden esecek; gün boyunca orta kuvvette (yer yer kuvvetli) seyredecek, gece saatlerinde ise belirgin şekilde hafifleyecek. Gün genelinde kuru ve yağışsız bir hava hakim olacak, akşam ve gece saatlerinde artan nem nedeniyle yer yer pus ve sis oluşma ihtimali bulunuyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
