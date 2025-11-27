27 Kasım Perşembe Eskişehir Hava Durumu: Bugün Eskişehir'de Hava Nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Eskişehir'de bugün hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek ve herhangi bir yağış beklenmiyor. Günün en yüksek sıcaklığı öğle saatlerinde 17°C'ye ulaşırken, gece en düşük 8°C olacak. Nem oranı akşam ve gece saatlerinde yükselerek %87'ye varacak, rüzgâr ise güney yönlerden orta kuvvette esecek.
İşte Eskişehir saat saat hava durumu...
