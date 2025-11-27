27 Kasım Perşembe Eskişehir Hava Durumu: Bugün Eskişehir'de Hava Nasıl?

27 Kasım 2025 Perşembe günü Eskişehir’de hava parçalı bulutlu olacak ve yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı öğle saatlerinde 17°C olarak ölçülürken, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık 12-13°C bandında seyredecek, gece ise 8°C’ye kadar gerileyecek. Nem oranı öğle saatlerinde %48 ile en düşük seviyesinde olacak, akşam ve gece saatlerinde ise %83-87 bandına yükselerek havanın daha ağır hissedilmesine yol açacak. Rüzgâr genel olarak güney yönünden esecek; gün boyunca orta kuvvette (yer yer kuvvetli) seyredecek, gece saatlerinde ise belirgin şekilde hafifleyecek. Gün genelinde kuru ve yağışsız bir hava hakim olacak, akşam ve gece saatlerinde artan nem nedeniyle yer yer pus ve sis oluşma ihtimali bulunuyor.