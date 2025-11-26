26 Kasım Çarşamba İzmir Hava Durumu: Yağmur Devam Edecek mi?

İzmir’de yaşanan kuraklık nedeniyle kent genelinde belirli saatlerde yapılan su kesintileri devam ederken, yağışlı geçecek hafta vatandaşları sevindirdi. 26 Kasım Çarşamba İzmir’de hava sıcaklıkları 21 dereceye kadar yükselecek. Kentte sabah saatlerinde başlayan yağışlar aralıklı olarak devam edecek. İzmir’de en düşük hava sıcaklığı ise 16 derece olacak. İzmir’de etkili olan yağışlı hava sisteminin haftanın kalan günlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.