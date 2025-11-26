26 Kasım Çarşamba İzmir Hava Durumu: Yağmur Devam Edecek mi?
İzmir yeni güne yağmurla uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğün İzmir hava durumu tahminlerine göre kentte yağmur etkisini öğle saatlerine kadar aralıklı olarak sürdürecek. Kentte hava sıcaklıkları gün içerisinde 21 dereceye kadar yükselirken yağışlar yarın (perşembe) yeniden etkili olmaya başlayacak. Meteoroloji verilere göre İzmir’deki yağışlı hava dalgası hafta sonu boyunca da devam edecek.
26 Kasım Çarşamba İzmir Hava Durumu 👇
