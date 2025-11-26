onedio
26 Kasım Çarşamba İzmir Hava Durumu: Yağmur Devam Edecek mi?

26 Kasım Çarşamba İzmir Hava Durumu: Yağmur Devam Edecek mi?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
26.11.2025 - 09:24

İzmir yeni güne yağmurla uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğün İzmir hava durumu tahminlerine göre kentte yağmur etkisini öğle saatlerine kadar aralıklı olarak sürdürecek. Kentte hava sıcaklıkları gün içerisinde 21 dereceye kadar yükselirken yağışlar yarın (perşembe) yeniden etkili olmaya başlayacak. Meteoroloji verilere göre İzmir’deki yağışlı hava dalgası hafta sonu boyunca da devam edecek.

26 Kasım Çarşamba İzmir Hava Durumu 👇

İzmir’de yaşanan kuraklık nedeniyle kent genelinde belirli saatlerde yapılan su kesintileri devam ederken, yağışlı geçecek hafta vatandaşları sevindirdi. 26 Kasım Çarşamba İzmir’de hava sıcaklıkları 21 dereceye kadar yükselecek. Kentte sabah saatlerinde başlayan yağışlar aralıklı olarak devam edecek. İzmir’de en düşük hava sıcaklığı ise 16 derece olacak. İzmir’de etkili olan yağışlı hava sisteminin haftanın kalan günlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

