26 Kasım Çarşamba Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?
26 Kasım Çarşamba Bursa hava durumu nasıl olacak? Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken gün içinde sıcaklık zaman zaman yükseliyor. Öğle saatlerinde termometreler 21 dereceye kadar çıkıyor ancak akşam saatlerinde hava hızla serinlemeye başlıyor. Nem oranının artması ve rüzgarın akşam saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte hava daha serin hissedilecek. İşte 26 Kasım Çarşamba Bursa hava durumu bilgileri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26 Kasım Çarşamba Bursa Hava Durumu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın