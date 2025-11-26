26 Kasım Çarşamba Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

apılan saatlik tahminlere göre kentte sabah 09.00-12.00 saatleri arasında sıcaklık 15 derece, öğle 12.00-15.00 saatleri arasında ise 21 derece olarak ölçülüyor. Öğleden sonra 15.00-18.00 saatlerinde sıcaklık 17 dereceye gerilerken akşam 18.00’dan sonra düşüş daha da belirginleşiyor ve 21.00-24.00 aralığında 11 dereceye kadar iniyor.

Gün boyunca nem oranı yüzde 49 ile 70 arasında değişirken rüzgarın ortalama hızı 4 ila 7 km/s arasında seyrediyor. Maksimum rüzgar hızının ise 25 km/s’ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.