26 Kasım Çarşamba Bursa Hava Durumu: Bursa'da Hava Durumu Bugün Nasıl?

26 Kasım Çarşamba Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

26.11.2025 - 09:13

26 Kasım Çarşamba Bursa hava durumu nasıl olacak? Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken gün içinde sıcaklık zaman zaman yükseliyor. Öğle saatlerinde termometreler 21 dereceye kadar çıkıyor ancak akşam saatlerinde hava hızla serinlemeye başlıyor. Nem oranının artması ve rüzgarın akşam saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte hava daha serin hissedilecek. İşte 26 Kasım Çarşamba Bursa hava durumu bilgileri...

26 Kasım Çarşamba Bursa Hava Durumu

apılan saatlik tahminlere göre kentte sabah 09.00-12.00 saatleri arasında sıcaklık 15 derece, öğle 12.00-15.00 saatleri arasında ise 21 derece olarak ölçülüyor. Öğleden sonra 15.00-18.00 saatlerinde sıcaklık 17 dereceye gerilerken akşam 18.00’dan sonra düşüş daha da belirginleşiyor ve 21.00-24.00 aralığında 11 dereceye kadar iniyor. 

Gün boyunca nem oranı yüzde 49 ile 70 arasında değişirken rüzgarın ortalama hızı 4 ila 7 km/s arasında seyrediyor. Maksimum rüzgar hızının ise 25 km/s’ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

