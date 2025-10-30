230 IQ Puanıyla Dünyanın En Zeki İnsanlarından Olan Terence Tao’nun Mesleği Nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı bilgi dolu bir soruya ev sahipliği yaptı. Yarışmacıya “İlköğretimde 5 sınıf atlayan, 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, bu olağanüstü zekaya sahip ismin hangi alanda çalıştığını merak etti.