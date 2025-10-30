onedio
230 IQ Puanıyla Dünyanın En Zeki İnsanlarından Olan Terence Tao’nun Mesleği Nedir?

230 IQ Puanıyla Dünyanın En Zeki İnsanlarından Olan Terence Tao’nun Mesleği Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 22:34

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı bilgi dolu bir soruya ev sahipliği yaptı. Yarışmacıya “İlköğretimde 5 sınıf atlayan, 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, bu olağanüstü zekaya sahip ismin hangi alanda çalıştığını merak etti.

İlköğretimde beş sınıf atlayan 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?

A- Matematikçi 

B- Beyin Cerrahı

C- Manav

D- Arkeolog

Cevap A, yani Matematikçi.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
