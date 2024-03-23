23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde İzlenmesi Gereken Karlardan Fırtınalı Havalara En Harika Filmler
23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde İzlenmesi Gereken Karlardan Fırtınalı Havalara En Harika Filmler
23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'ne özel, hava durumu temaları etrafında dönen filmleri sizler için listeledik. Noah'tan The Day After Tomorrow'a hava durumunun her bir şeklini izleyebileceğiniz bu filmleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
20. Noah, 2014
19. Crawl, 2019
18. Waterworld, 1995
17. The Perfect Storm, 2000
16. The Day After Tomorrow, 2004
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. Twister, 1996
14. I'm Thinking of Ending Things, 2020
13. The Fog, 1980
12. All Is Lost, 2013
11. Melancholia, 2011
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. The Poseidon Adventure, 1972
9. Snowpiercer, 2013
8. Beasts of the Southern Wild, 2012
7. The Day the Earth Caught Fire, 1961
6. The Ice Storm, 1997
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Ice Age, 2002
4. Only the Brave, 2017
3. Do the Right Thing, 1989
2. Magnolia, 1999
1. The Revenant, 2015
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda