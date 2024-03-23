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23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde İzlenmesi Gereken Karlardan Fırtınalı Havalara En Harika Filmler

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde İzlenmesi Gereken Karlardan Fırtınalı Havalara En Harika Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 16:01

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'ne özel, hava durumu temaları etrafında dönen filmleri sizler için listeledik. Noah'tan The Day After Tomorrow'a hava durumunun her bir şeklini izleyebileceğiniz bu filmleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Noah, 2014

20. Noah, 2014

IMDb: 5.8 

Özet: Kabil'in soyundan gelen insanoğlu, kuşaklardır Yaradan'ın çizdiği iyilik yolundan sapmış, dünyanın tüm güzelliklerini ve nimetlerini sonuna kadar emip tüketerek yeryüzünü yaşanmaz hale getirmiştir. Dahası bir parça et için her türlü ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet ve kaos normal hale gelmiştir. İnsanlığın bu sefil hali karşısında Nuh rüyasında, Yaradan'ın kendisini yaşanacak büyük bir tufana karşı uyardığını görür. Yaradan ondan büyük bir gemi inşa etmesini ve yeryüzünde yaşayan tüm hayvan cinslerinden bir çift almasını emreder. Bu gemi aynı zamanda ailesinin de tek kurtuluşu olacaktır. Tufanın yaklaşmakta olduğunu öğrenen sapkın insanoğlu ise geminin içine girmek için Nuh'a karşı saldırıya geçecektir. 

Oyuncular: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins 

Yönetmen: Darren Aronofsky

19. Crawl, 2019

19. Crawl, 2019

IMDb: 6.1 

Özet: Kaya Scodelario'nun başrolünde yer aldığı Crawl, Florida'yı vuran kasırga sonucu yaşanan selde babasını kurtarmaya çalışırken alligatörlere karşı hayatta kalma savaşı veren Haley'nin hikâyesini anlatıyor. Haley, Florida’da yaşadığı yere büyük bir kasırga vurduğunda, tahliye emirlerine aldırmadan kaybolan babasını arar. Babasını, evlerinin döşeme altındaki boşluğunda ağır yaralı bir halde bulur. İkisi birden kısa süre içinde azgın sel sularında mahsur kalır. Güçlenen fırtınadan kaçmak için zaman giderek azalırken yükselen su seviyesi, Haley ve babası için korkacakları en son şey olur. 

Oyuncular: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark 

Yönetmen: Alexandre Aja

18. Waterworld, 1995

18. Waterworld, 1995

IMDb: 6.3 

Özet: Dünyanın sular altında kaldığı bir gelecekte insan ırkı hayatta kalma mücadelesini köhne sandallarda ve geçici, yerleşik olmayan şehirlerde sürdürmektedir. Sadece birkaç insan ısrarla “Dryland” adı verilen efsanevi bir bölgede yaşamayı sürdürmektedir. Bu gizemli bölgenin nerede olduğunu arayan şeytani Deacon, genç Enola ve annesi Helen’ın yaşadığı şehre saldırır. 

Oyuncular: Kevin Costner, Jeanne Tripplehorn, Dennis Hopper 

Yönetmen: Kevin Reynolds

17. The Perfect Storm, 2000

17. The Perfect Storm, 2000

IMDb: 6.5 

Özet: Kaptan Billy Tyne önderliğindeki 6 kişilik ekip, uzun ve yorucu bir kılıçbalığı avından dönerler. Fakat Kaptan Tyne, çok verimsiz geçen avdan hiç de memnun değildir ve tekrar bir yolculuğa çıkarak şanslarını doğuda denemek istemektedir. Yorgun olan ekip önceleri bu fikre karşı çıksa da para kazanma isteği ağır basınca kabul ederler. Böylece 6 kişilik mürettebatı ile Andrea Gail adlı tekne doğuya doğru yol almaya başlar. Önceleri sorunsuz geçen yolculuk havanın birdenbire bozması ile değişmeye başlar. Telsiz bağlantısı kesilen tekne, yaklaşan fırtınanın büyüklüğünden habersiz şekilde geri dönmeye çalışmaktadır. Bu arada Kaptan Tyne ve ekibi, 30-35 metre yüksekliğe ulaşan dalgaları beraberinde getiren tarihin en büyük fırtınalarından birinin ortasında kalırlar. 

Oyuncular: George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly 

Yönetmen: Wolfgang Petersen

16. The Day After Tomorrow, 2004

16. The Day After Tomorrow, 2004

IMDb: 6.5 

Özet: Dünya, doğanın gazabına uğramaktadır. Şiddetli kasırgalar Los Angeles'ı haritadan silmiş, Yeni Delhi karlar altına gömülmüş, Tokyo devasa dolu yağışıyla yıkılırken New York ani iklim değişikliği ile dev dalgaların tehditi altında kalmıştır. Bir iklim bilim uzmanı olan Jack Hall, dünyayı, küresel ısınmanın tetiklediği bu felaketten kurtarmak için çözüm arayışındadır. Kurtuluş Günü'nün yaratıcısı Roland Emmerich, dünyayı bu kez uzaylılar tarafından değil, bizzat doğanın kendisi tarafından yok ediyor. Devasa doğal felaketler, büyük paralar harcanarak ve bilgisayar teknolojisinin de katkısıyla nefes kesen gerçekçilikte sahnelere dönüştürülmüş. Denis Quaid, Jake Gyllenhaal ve Ian Holm'un da katılımıyla filmin kadrosu da en az efektleri kadar dikkat çekiyor. 

Oyuncular: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum 

Yönetmen: Roland Emmerich

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15. Twister, 1996

15. Twister, 1996

IMDb: 6.5 

Özet: Güzel ve cesur Jo tarafından yönetilen bir fırtına araştırma ekibi, Amerika'nın çeşitli yerlerinde sürekli meydana gelen ani hortum ve kasırgaların nedenlerini araştırmakta ve insanları önceden uyaracak sistemler geliştirmektedir. Grubun eski üyelerinden Bill, bu heyecanlı kovalamacadan çekilmiş ve eski aşkı Jo'nun tam zıttı bir kadınla evlenmek üzeredir. Bill'in icadı olan ve grubun Dorotyh adını verdiği içi hassas algılayıcılarla dolu bir tankın hortumun içine bırakılması gerekmektedir. Grup bunun için Bill'in de yardımını ister. Jo, Bill ve grubun diğer üyeleri, canlarını tehlikeye atarak bir fırtınaya sokularak görevlerini başarmak için ellerinden geleni yaparlar. 

Oyuncular: Helen Hunt, Bill Paxton, Cary Elwes 

Yönetmen: Jan de Bont

14. I'm Thinking of Ending Things, 2020

14. I'm Thinking of Ending Things, 2020

IMDb: 6.6 

Özet: Iain Reid’in aynı adlı çok satan romanından uyarlanan filmde, genç bir kızın yeni erkek arkadaşı Jake’e dair bazı şüpheleri vardır. Bir gün Jake, kız arkadaşını ücra bir çiftlikte yaşayan anne ve babası ile tanıştırmak ister ve tipinin bastırdığı bir havada ikisi beraber yola çıkarlar. Fakat hiçbir şey göründüğü gibi değildir. 

Oyuncular: Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Collette 

Yönetmen: Charlie Kaufman

13. The Fog, 1980

13. The Fog, 1980

IMDb: 6.8 

Özet: Yüz yıl önce Antonio Bay adlı ufak bir sahil kasabasının ilk sakinleri, bölgede bastıran sis nedeniyle zor durumdaki gemileri, sahte ışıklarla kayalıklara çekip, batan gemilerin kargolarını yağmalamaktaydılar. Bu sırada batırılan Elizabeth Dane adlı geminin kargosundaki altınlar da kasabanın inşasında kullanılmıştı. Ancak şimdi kasabanın kuruluşunun yüzüncü yıldönümünde, geminin mürettebatının hayaletleri, bastıran sisle beraber intikamlarını ve kendilerinden çalınan altınları almak için kasabaya dönmüşlerdi. Antonio Bay'in yeni sakinleri için dehşet dolu bir gece başlamak üzereydi. 

Oyuncular: Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis, Janet Leigh 

Yönetmen: John Carpenter

12. All Is Lost, 2013

12. All Is Lost, 2013

IMDb: 6.9 

Özet: Hint Okyanusu'nda tek başına gezinti yapan bir adam, yatının bir gemi konteynırına çarpması üzerine bilincini kaybeder. Uyandığında bilinci yerinde değildir ve kazayı yavaş yavaş hatırlamaya başlar. Telsiz, radyo ve navigasyon ekipmanını kaybetmiştir ve vahşi bir fırtınanın tam ortasında kalmıştır. Teknik donanımları olmadan bir hiç olan adam direnişi ve tecrübeli denizcilik geçmişi sayesinde hayatta kalacağına inanmaktadır. Okyanusun ve dalgalarının sesine kulak verir ve planlarını bu dalgalara göre yaparak yakınlarından bir geminin geçmesini dilemeye başlar. Ancak bu direniş hali zannettiği kadar kolay olmayacaktır. Zira okyanus son derece tehlikeli köpekbalıklarıyla doluyken doğal kaynakları da tükenmek üzeredir. 

Oyuncular: Robert Redford 

Yönetmen: J.C. Chandor

11. Melancholia, 2011

11. Melancholia, 2011

IMDb: 7.1 

Özet: Yeni evlenen Justine ve Michael evliliklerini Justine'in ablası Claire'in malikanesinde, görkemli bir davet ile kutlarlar. Fakat bu iki kız kardeş yapı itibariyle birbirlerine ters karakterlerdir. Justine depresyona ve melankoliye yatkın bir kadınken, Claire kız kardeşine göre daha az problemlidir. Justine'in düğün gününde ise ailede herkesin kendine has arızaları bir bir ortaya çıkmaya başlar. Tam da bu kutlama esnasında Melancholia adlı bir gezegen, şimdiye kadar güneşin arkasında saklı kaldığı yörüngeden çıkarak dünyaya doğru gelmektedir. Şimdi herkesin kıyameti kendisine göredir. 

Oyuncular: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland 

Yönetmen: Lars von Trier

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10. The Poseidon Adventure, 1972

10. The Poseidon Adventure, 1972

IMDb: 7.1 

Özet: Jilet haline getirilmek üzere hurdaya gönderilmeden önceki son yolculuğuna çıkan dev yolcu gemisi Poseidon'un yorgun bedeni, çok zorlanınca yılbaşı gecesi denize yenik düşer. Alabora olan gemi su almaya başladığında, bir papazın örgütlediği hayatta kalanlar yaşam mücadelesine başlar. Kazazedelerin kurtulmak için tek şansı, şimdi tersyüz olmuş ve giderek su alan geminin derinliklerinden deniz seviyesinin üzerine doğru imkansız bir yolculuğa çıkmaktır. Geminin labirent gibi dehlizlerinde yaşam savaşı grubun pek uyumlu olduğu ise söylenemez: başı çeken bir papaz, İsrail'deki torunlarını görmeye giden yaşlı bir çift, bir tüccar, New York'lu bir dedektif ile eski bir olan karısı, iki çocuk, ünlü bir şarkıcı ve bir garson... 

Oyuncular: Gene Hackman, Ernest Borgnine, Shelley Winters 

Yönetmen: Ronald Neame

9. Snowpiercer, 2013

9. Snowpiercer, 2013

IMDb: 7.1   

Özet: Gezegendeki neredeyse tüm insanları öldüren küresel ısınmayı durdurmak için yapılan başarısız bir deney nedeniyle gerçekleşen buz çağında hayatta kalan insanlar Snowpiercer isimli bir trende yaşamak zorundadır.   

Oyuncular: Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton   

Yönetmen: Bong Joon Ho

8. Beasts of the Southern Wild, 2012

8. Beasts of the Southern Wild, 2012

IMDb: 7.2 

Özet: Cimcime, altı yaşında korkusuz küçük bir kızdır. Dünyanın geri kalanıyla bağlantısı kesilmiş, bir su bendinin arkasında kalan Leğen isimli bir kasabada delibozuk babası Wink ile birlikte yaşar. Zamanın başka türlü aktığı, modern şehir hayatından bambaşka kurallara sahip bir kasabadır burası. Cimcime'yi kıyamet gününe hazırlayan babası bir gün ölümcül bir hastalığa yakalandığında doğa çığırından çıkar. Hava ısınır, buzullar erir ve tarih öncesi yaban domuzlarından oluşan bir ordu donmuş mezarlarından kalkar. Şimdi Cimcime'nin hasta babasını, sular altında batmakta olan evlerini kurtarması ve evreni tamir etmesi gerekmektedir. 

Oyuncular: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly 

Yönetmen: Benh Zeitlin

7. The Day the Earth Caught Fire, 1961

7. The Day the Earth Caught Fire, 1961

IMDb: 7.2 

Özet: İngiliz muhabirler küresel bir felaketin uluslararası bir örtbasla örtbas edildiğinden şüpheleniyor ve haklılar. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin eşzamanlı olarak nükleer cihazları patlatması ve Dünya'nın yörüngesinin değişerek Güneş'e doğru savrulmasına neden olmasının ardından dünyayı histerik bir panik sarmıştır. 

Oyuncular: Edward Judd, Janet Munro, Leo McKern 

Yönetmen: Val Guest

6. The Ice Storm, 1997

6. The Ice Storm, 1997

IMDb: 7.3 

Özet: Connecticut banliyösü, 1973. Amerika Watergate skandalı ile çalkalanırken, Hood ve Carver aileleri şükran Günü'nde aynı çatı altında toplanma planları yapmaktadır. İki aile de huzursuz sessizlikler, cinsel deneyimler, kültürel bir karmaşa ve seks oyunları içerisinde sürüklenmektedir. Herkesi bir araya getiren fırtınalı bir gece, bu iki aile arasında gizli kapaklı yürütülen ilişkilerin beklenmedik bir biçimde sonuçlanmasına sebep olur. 

Oyuncular: Kevin Kline, Joan Allen, Sigourney Weaver 

Yönetmen: Ang Lee

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5. Ice Age, 2002

5. Ice Age, 2002

IMDb: 7.5 

Özet: Buzul çağı, dünyaya hüküm sürmeye başlamıştır. Bu ıssız ve korkunç dünyada bir başlarına olan zavallı hayvanlar, bir şekilde hayatta kalmanın yollarını aramaktadırlar. Uzun tüylü, kendi halinde bir mamut; karizmatik ve dişli bir kaplan ve muzır bir rakun, nasıl olduysa bu kaos esnasında bir araya gelmişlerdir. Bu üç birbirinden farklı türe mensup hayvanın odağında ise tek bir mevzu vardır. Buldukları küçük bebeği, insanlara ulaştırıp o bebeğin hayatını kurtarmak. 

Oyuncular: Denis Leary, John Leguizamo, Ray Romano 

Yönetmenler: Chris Wedge, Carlos Saldanha

4. Only the Brave, 2017

4. Only the Brave, 2017

IMDb: 7.6 

Özet: 2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. 

Oyuncular: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges 

Yönetmen: Joseph Kosinski

3. Do the Right Thing, 1989

3. Do the Right Thing, 1989

IMDb: 8.0 

Özet: New York Brooklyne’de, yılın en sıcak günündeyiz. Mahallede geveze bir DJ’yin yeteneklerini sergilediği bir radyo istasyonu ve Koreli bir çiftin işlettiği bakkal dükkanı dışındaki yegane hareket merkezi, mıntıkanın bir beyazın işlettiği tek ticarethane olan pizzacıdır. Sal’ın Meşhur Pizzaları isimli dükkanda adamın birbirinden deli saçması iki oğlu ve bezgin siyahi Mookie çalışmaktadır. Mookie’nin hayatında ise gereğinden fazla sorumluluk sahibi kız kardeşi Tina dışında, iki kankası, rap düşkünü sessiz Radio Raheem ve çabuk alevlenen mizacıyla Buggin' Out vardır. Buggin’ bir gün Sam’ın dükkanında asılı bir İtalyan asıllı Amerikalılar köşesinde neden hep beyazlar olduğunu gündeme getirip mahalle çapında eylem yapmaya kalkar. Küçük aklıyla hesabedemediği şey ise, sinirlerin zaten gergin olduğu bu yılın en sıcak gününde olayların ne kadar kolay kontrolden çıkabileceğidir. 

Oyuncular: Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee 

Yönetmen: Spike Lee

2. Magnolia, 1999

2. Magnolia, 1999

IMDb: 8.0 

Özet: San Fernando Valley'de sıradan bir günde ölmek üzere olan bir baba, genç karısı, bir erkek bakıcı, kaybolmuş ünlü bir oğul, aşık bir polis, dahi bir çocuk, eskiden dahi bir çocuk olan bir adam, bir şov programı sunucusu ve yabancılaşmış bir kız bir hikayenin farklı parçalarında yerlerini alacaklardır. Bu insanlar, unutulmaz bir heyecanla sonlanacak bugün içinde, şans, hareket, geride bırakılan zaman ve rastlantılar yumağında adeta birbirlerinin hayatlarının içinden zikzaklar çizerek geçecek ve birbirlerini çözümleyeceklerdir. 

Oyuncular: Tom Cruise, Jason Robards, Julianne Moore 

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

1. The Revenant, 2015

1. The Revenant, 2015

IMDb: 8.0 

Özet: Hugh Glass kürkleri için hayvanları avlayan bir kuruluş için çalışan deneyimli bir tuzakçıdır. Fakat avlandıkları bölgelerde kendilerinden başka hem yerli Kızılderililer hem de Fransız birlikleri kol gezmektedir. Bir av ertesinde bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralanan Glass'ı, yavaşlamamak adına ekibi ölüme terk eder. Fakat bölgeyi herkesten iyi bilen avcı Glass hayata tutunur ve yavaş da olsa yaraları iyileşir. Zira yaşama tutunması için oldukça geçerli bir sebebi vardır. 

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter 

Yönetmen: Alejandro G. Iñárritu

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