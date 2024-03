23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde İzlenmesi Gereken Karlardan Fırtınalı Havalara En Harika Filmler

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'ne özel, hava durumu temaları etrafında dönen filmleri sizler için listeledik. Noah'tan The Day After Tomorrow'a hava durumunun her bir şeklini izleyebileceğiniz bu filmleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.