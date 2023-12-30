22 Aralık'ta Vizyona Giren "Ferrari" Filminin Efsanevi Yönetmeni Michael Mann'in Çektiği Bütün Filmler

IMDb: 6.1

Özet: Neptune isimli azılı bir suçlunun foyasını ortaya çıkarmak için gizli bir operasyon yönetmekte olan Sonny ve Rico isimli iki dedektif görev esnasında eski muhbirleri Alonzo Stevens'tan önemli bir telefon alırlar. Stevens, onlara şehri terk etmek zorunda olduğunu söyler ve tehlikede olduğunu düşündüğü karısı Leonetta'ya göz kulak olmalarını rica eder. FBI ile iletişime geçen iki dedektif, bir zamanlar FBI için çalışan ancak yakın zamanda işten çıkarılmış olan Stevens'ın can güvenliğini sağlamalarını isterler.

Oyuncular: Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li