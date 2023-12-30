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22 Aralık'ta Vizyona Giren "Ferrari" Filminin Efsanevi Yönetmeni Michael Mann'in Çektiği Bütün Filmler

22 Aralık'ta Vizyona Giren "Ferrari" Filminin Efsanevi Yönetmeni Michael Mann'in Çektiği Bütün Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 14:01

22 Aralık'ta gösterime giren 'Ferrari' filmiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü yönetmen Michael Mann, 'The Last of the Mohicans' ve 'Heat' gibi başarılı yapımlarla sinema dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Mann, biyografik yapısı ve etkileyici yönetmenlik tarzıyla 'Ferrari' filmiyle de büyük beğeni topladı. Biz de sizler için başarılı yönetmen Michael Mann'in bütün filmlerini listeledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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18. Blackhat, 2015

18. Blackhat, 2015

IMDb: 5.5 

Özet: Siber suç dünyasının global çapta ele alan film, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarını merkezine alıyor. Chicago’dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta’ya kadar uzanan üst düzey bir siber suç ağının karanlık yüzünü beyazperdeye taşıyor. 

Oyuncular: Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei

17. The Keep, 1983

17. The Keep, 1983

IMDb: 5.7 

Özet: Naziler oldukça tehlikeli bir gücü ihtiva eden bir kaleyi kontrol altında tutmaktadırlar. Romanya'daki bu ıssız kalenin içerisinde, kötücül bir yaratık kurtulacağı günü bekliyordur. Beklediği gün kısa süre sonra gelecektir. Bu gizemli olaylar neticesinde, ortalık gizemli bir kan gölüne dönecektir.

Oyuncular: Scott Glenn, Ian McKellen, Alberta Watson

16. Jaunpuri, 1971

16. Jaunpuri, 1971

IMDb: 5.8 

Özet: Michael Mann'ın ilk kısa filmidir. NBC'nin First Tuesday haber programında yayınlanan Insurrection belgeseli için 1968 Paris öğrenci isyanı görüntülerini içermektedir.

15. L.A. Takedown, 1989

15. L.A. Takedown, 1989

IMDb: 6.0 

Özet: Film biri polis, diğeri suçlu olan ve sandıkları kadar farklı olmayan iki yetenekli profesyonelin öyküsünü anlatıyor. Vincent Hanna, acımasız silahlı soyguncu Patrick McLaren'ın peşindeki sıkı bir polistir. Başarısız bir soygunun ardından, iki adam Los Angeles'ın köhne sokaklarında tam ölçekli bir savaşla karşı karşıya gelir. 

Oyuncular: Scott Plank, Alex McArthur, Michael Rooker

14. Miami Vice, 2006

14. Miami Vice, 2006

IMDb: 6.1 

Özet: Neptune isimli azılı bir suçlunun foyasını ortaya çıkarmak için gizli bir operasyon yönetmekte olan Sonny ve Rico isimli iki dedektif görev esnasında eski muhbirleri Alonzo Stevens'tan önemli bir telefon alırlar. Stevens, onlara şehri terk etmek zorunda olduğunu söyler ve tehlikede olduğunu düşündüğü karısı Leonetta'ya göz kulak olmalarını rica eder. FBI ile iletişime geçen iki dedektif, bir zamanlar FBI için çalışan ancak yakın zamanda işten çıkarılmış olan Stevens'ın can güvenliğini sağlamalarını isterler. 

Oyuncular: Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li

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13. 17 Days Down the Line, 1972

13. 17 Days Down the Line, 1972

IMDb: 6.5 

Özet: Amerika'nın doğu kıyısından batı kıyısına 17 günlük bir yolculuğu detaylandıran bir belgeseldir. 

Oyuncu: Marvin Kupfer

12. Ferrari, 2023

12. Ferrari, 2023

IMDb: 6.7 

Özet: Lüks spor otomobil şirketi Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesinin anlatıldığı Ferrari filmi, 1957'de Ferrari'nin Mille Miglia yarışına katıldığı dönemi merkezine alıyor. 1957 yılında Enzo Ferrari, eşi Laura ile birlikte sıfırdan inşa ettikleri şirketin iflasla karşı karşıyadır. Bir yandan kariyerindeki bu sorunla uğraşırken bir yandan da fırtınalı bir evlilik, bir oğullarının yası ve diğerinin tanınmasıyla mücadele eder. Hayatının bu zorlu sürecinde Enzo Ferrari, kayıplarını karşılamayı umarak sonunda ikonik yarış Mille Miglia'ya katılmaya karar verir.

Oyuncular: Adam Driver, Shailene Woodley, Giuseppe Festinese

11. Ali, 2001

11. Ali, 2001

IMDb: 6.7 

Özet: O Cassius Clay olarak doğdu. 1960'lı yıllarda ringlerde fırtına gibi eserek, otoriteler tarafından gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak nitelendirildi. Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddettiği için elinden alınan şampiyonluğunu tekrar geri kazandı. Müslümanlığı seçerek Muhammed Ali adını aldı. Medyanın ve kadınların sevgilisi oldu. 

Oyuncular: Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight

10. Public Enemies, 2009

10. Public Enemies, 2009

IMDb: 7.0 

Özet: Olaylar Amerika'nın Büyük Bunalım yıllarında gerçekleşir ve dönemin en ünlü suçluları ve yeni oluşan FBI arasında yaşananlar anlatılır. Amerika’nın Büyük Bunalım yıllarında geçen filmde, FBI ajanı Melvin Purvis’in o dönemin en ünlü suçluları John Dillinger, Baby Face Nelson ve Pretty Boy Floyd’u cezaevine tıkma çabası anlatılıyor. 

Oyuncular: Christian Bale, Johnny Depp, Christian Stolte

9. The Jericho Mile, 1979

9. The Jericho Mile, 1979

IMDb: 7.1 

Özet: Rain Murphy müebbet hapis cezasına çarptırılmış, cezasını neredeyse tecrit altında çekmeyi tercih eden ve boş zaman bulduğunda mesafe koşuları yapan bir adamdır. Formu ve hızı hapishane yetkililerinin dikkatini çekerken, olimpiyatlar için yarışabileceğine inanırlar. 

Oyuncular: Peter Strauss, Richard Lawson, Roger E. Mosley

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8. Manhunter, 1986

8. Manhunter, 1986

IMDb: 7.2 

Özet: Will Graham özel bir vazifelendirmeyle tekrar eski işine geri dönmek durumunda kalmıştır. Kendisi emekli olmuş bir gizli ajandır. Daha önce FBI için hizmetlerde bulunmuş, emekli olmuş, lakin şimdi amansız bir seri katili enselemek için tekrar iş başı yapmıştır. Will Graham, psikopat düşünce tarzını çözme konusundaki yeteneğine ek olarak, daha önce yakaladığı ünlü katil Dr. Hannibal Lecter’ın da yardımıyla Kızıl Ejder olarak bilinen korkunç caninin peşine düşer.  

Oyuncular: William Petersen, Kim Greist, Joan Allen

7. Mercedes 'Lucky Star', 2002

7. Mercedes 'Lucky Star', 2002

IMDb: 7.3 

Özet: Kumarhanelerde ve borsada bahis oynayan ve kazanan 'Bay H' adlı bir kumarbazın karanlık hükümet ajanlarının dikkatini çekmesini konu alıyor. Sahneler del Toro'nun helikopterler tarafından kovalandığını, Los Angeles otoyollarında takipçilerinden kaçtığını gösteriyor. Sadece bir sorun var: Yeni reklam ajansı Campbell Doyle Dye tarafından yönetilen Mercedes, araçlarının tanıtımı için Hollywood'un ağır toplarını işe alarak BMW'nin son dönemde eğlence sektörüne yaptığı atılımı taklit ediyor. Del Toro'nun rol arkadaşı ise Mercedes'in yeni seksi gümüş rengi üstü açılabilir spor arabası 500 SL'dir.

Oyuncular: Anna Christina, David Correa, Benicio Del Toro

6. Thief, 1981

6. Thief, 1981

IMDb: 7.4 

Özet: Son derece yetenekli bir elmas hırsızı olan Frank yasa dışı gelirine dikkat çekmemek için araba satıcılığı ve restoran yöneticiliği yapmaktadır. Bir gün bir kadınla kasaba dışında buluşur ve kendini yeni bir işin içinde bulur. Yerel bir çete reisi kendisini birkaç soygun olayı için kiralamıştır. İş tamamlanıp bu yasadışı alışveriş gerçekleştiğinde Frank ve kız arkadaşı güvende olacaktır. Frank çeteden ayrılmayı dener, ama başına gelen kötü olaylar sonrası kaçamayacağını idrak eder. 

Oyuncular: James Caan, Tuesday Weld, Willie Nelson

5. Collateral, 2004

5. Collateral, 2004

IMDb: 7.5 

Özet: Los Angeles şehrinde zamana karşı gerçekleşen bir ölüm-kalım kovalamacasını konu alıyor. Tam bir keşmekeşin hüküm sürdüğü bu büyük şehirde yıllardır taksi şoförlüğü yapan Max'in sıradan yaşamı, bir gece arabasına aldığı Vincent adlı garip bir adamla tanışmasıyla tahmin edemeyeceği ölçüde değişir. Vincent, uyuşturucu mafyasına karşı açılacak bir davada tanıklık yapacak kişileri öldürmek için şehre gelmiş bir kiralık katildir ve Max'ı rehin alarak özel şoförü gibi kullanmaya başlar. FBI'ın Vincent'ın peşine düşmesiyle, şehirde büyük bir kovalamaca başlar. 

Oyuncular: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith

4. Insurrection, 1968

4. Insurrection, 1968

IMDb: 7.5 

Özet: 1968 yılında NBC, olayların öğrenci liderleriyle röportaj yapmak üzere Paris'e profesyonel bir ekip gönderdi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine NBC, sinema okulu mezunu Michael Mann'a Fransa'ya gitmesi için sponsor oldu. Oraya vardığında, liderler Daniel Cohn-Bendit, Alain Geismar ve Alain Krivine'den bu röportajları elde etti.

Oyuncular: Daniel Cohn-Bendit, Alain Geismar, Alain Krivine

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3. The Last of the Mohicans, 1992

3. The Last of the Mohicans, 1992

IMDb: 7.7 

Özet: 18. yüzyılda, İngiliz ve Fransız askerleri, Kuzey Amerika'nın kontrolünü ele geçirebilmek için savaşmaktadırlar. Kızılderililer ve yerleşimciler, bu savaşın ortasında kalmışlardır. Yerleşimcilerden Cora ve kız kardeşi Alice'i, başlarına gelen bir beladan Şahingöz adında bir Kızılderili kurtarır. Şahingöz, aslında bir yerleşimcidir fakat ailesi ölünce son Mohikanlar tarafından büyütülmüştür. James Fenimore Cooper'ın romanından uyarlanan Mohikanların Sonuncusu, Michael Mann'in yönetmenlik kariyerinin önemli filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Daniel Day-Lewis'in oldukça başarılı bir performans sergilediğini de ekleyelim. 

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means

2. The Insider, 1999

2. The Insider, 1999

IMDb: 7.8 

Özet: Jeffrey Wigard, dönemin en önemli sigara firmalarından birinde araştırma bölümü başkanı olarak çalışmaktadır. Bir gün yönetim kurulu üyeleri ile farklı düşüncelere sahip olmasından ötürü, onlarla ters düşer ve işten atılır. İşten atıldıktan sonra şirketin sağlıksız tüm politikalarını cesur bir şekilde açığa vurmaya kalkışan Jeffrey, oldukça kallavi kişilerden uyarılar almaya başlar. Günden güne kendini daha tehlikeli bir pozisyona sokan Jeffrey, nasıl bir işin içine girdiğinden habersizdir. 

Oyuncular: Russell Crowe, Al Pacino, Christopher Plummer

1. Heat, 1995

1. Heat, 1995

IMDb: 8.3 

Özet: Büyük Hesaplaşma'da, gerek içgüdüleri gerekse üstün zekasıyla, içerisinde bulunduğu her türlü suçtan arkasında kesin deliller bırakmadan, başarılı bir şekilde sıyrılmayı başaran Neil McCauley profesyonel bir hırsızdır. En az kendisi kadar yetkin hırsızlardan oluşturduğu çetesiyle altından kalkılması zor işlere kalkışıp minimuma yakın hasarla başarıya ulaşırlar. Her azılı suçlu vakasında olduğu gibi söz konusu hırsızın peşinde de hırslı ve takıntılı bir dedektif vardır. Dedektif Hana, şimdiye dek bu usta hırsızın zekasıyla başa çıkamasa da davayı çözmekte kararlıdır.

Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer

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