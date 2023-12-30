22 Aralık'ta Vizyona Giren "Ferrari" Filminin Efsanevi Yönetmeni Michael Mann'in Çektiği Bütün Filmler
22 Aralık'ta Vizyona Giren "Ferrari" Filminin Efsanevi Yönetmeni Michael Mann'in Çektiği Bütün Filmler
22 Aralık'ta gösterime giren 'Ferrari' filmiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü yönetmen Michael Mann, 'The Last of the Mohicans' ve 'Heat' gibi başarılı yapımlarla sinema dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Mann, biyografik yapısı ve etkileyici yönetmenlik tarzıyla 'Ferrari' filmiyle de büyük beğeni topladı. Biz de sizler için başarılı yönetmen Michael Mann'in bütün filmlerini listeledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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18. Blackhat, 2015
17. The Keep, 1983
16. Jaunpuri, 1971
15. L.A. Takedown, 1989
14. Miami Vice, 2006
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13. 17 Days Down the Line, 1972
12. Ferrari, 2023
11. Ali, 2001
10. Public Enemies, 2009
9. The Jericho Mile, 1979
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8. Manhunter, 1986
7. Mercedes 'Lucky Star', 2002
6. Thief, 1981
5. Collateral, 2004
4. Insurrection, 1968
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3. The Last of the Mohicans, 1992
2. The Insider, 1999
1. Heat, 1995
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