21 Ocak Dünya Sarılma Günü’nde Size Sımsıkı Sarılacak Şarkılar
Evet, kulağa biraz komik geliyor ama evet: 21 Ocak Dünya Sarılma Günü diye bir gün gerçekten var. Mantığı da çok basit ve çok güzel… Günlük hayatın koşturmacasında, bazen söyleyemediğimiz şeyleri bir sarılmaya bırakmak.
Uzmanlar sarılmanın stresi azalttığını, mutluluk hormonlarını tetiklediğini söylüyor; biz müzik severler ise bir adım öteye gidip şunu ekliyoruz: Bazı şarkılar da insanı tıpkı bir sarılma gibi hissettirebilir.
Bu playlist tam olarak o hissin peşinde. Bugün birine sarılmayı unutursan bile, bu şarkılar size sarılsın istedik.
1. Big Black Car - Gregory Alan Isakov
2. Can Bonomo - Güneş
3. Sam Smith - The Lighthouse Keeper
4. Billy Joel - Vienna
5. Nilipek. - Gözleri Aşka Gülen
6. The Head and the Heart - Another Story
7. Vera - Saklanır Nisan
8. John Mayer - Gravity
9. Birdy - People Help The People
10. Sakin - Laleler Beyaz
11. those were the days - angel olsen
12. Ted Lucas - Baby Where You Are
