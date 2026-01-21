21 Ocak Dünya Sarılma Günü’nde Size Sımsıkı Sarılacak Şarkılar

Evet, kulağa biraz komik geliyor ama evet: 21 Ocak Dünya Sarılma Günü diye bir gün gerçekten var. Mantığı da çok basit ve çok güzel… Günlük hayatın koşturmacasında, bazen söyleyemediğimiz şeyleri bir sarılmaya bırakmak.

Uzmanlar sarılmanın stresi azalttığını, mutluluk hormonlarını tetiklediğini söylüyor; biz müzik severler ise bir adım öteye gidip şunu ekliyoruz: Bazı şarkılar da insanı tıpkı bir sarılma gibi hissettirebilir.

Bu playlist tam olarak o hissin peşinde. Bugün birine sarılmayı unutursan bile, bu şarkılar size sarılsın istedik.