2025 Şubat Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 8 Oyun
2025 Şubat Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 8 Oyun
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1. Kingdom Come: Deliverance II - 4 Şubat
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2. Sid Meier’s Civilization VII - 11 Şubat
3. Tomb Raider IV-VI Remastered - 14 Şubat
4. Lost Records: Bloom & Rage - 18 Şubat
5. Avowed - 18 Şubat
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6. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - 20 Şubat
7. PGA TOUR 2K25 - 28 Şubat
8. Monster Hunter Wilds - 28 Şubat
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