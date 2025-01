2025 Şubat Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 8 Oyun

Like a Dragon serisinin yeni oyunu olan Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, özellikle tanıtım videolarında gösterdiği deniz savaşları ve korsan temasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 20 Şubat tarihinde oynanabilir olacak ve kendimizi derin denizlere yelken açarken bulacağız.