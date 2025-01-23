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2025 Şubat Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 8 Oyun

2025 Şubat Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 8 Oyun

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
23.01.2025 - 16:34

2025'in ilk ayı görece sakin geçse bile Şubat ayı gerçekten dolu dolu geliyor. Bu ay çıkmasını dört gözle beklediğimiz 8 oyun var ve hepsi de birbirinden iddialı görünüyor. Dilerseniz hemen listemize geçelim;

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1. Kingdom Come: Deliverance II - 4 Şubat

1. Kingdom Come: Deliverance II - 4 Şubat

Uzun zamandır devamını beklediğimiz serinin yeni oyunu Kingdom Come: Deliverance II, nihayet Şubat ayının başlarında bizlere merhaba diyecek. Gerçekçi bir Orta Çağ deneyimine kolları sıvayacağımız bu oyun, aksiyonu ve açık dünyası ile ön plana çıkıyor.

2. Sid Meier’s Civilization VII - 11 Şubat

2. Sid Meier’s Civilization VII - 11 Şubat

Strateji severlerin merakla beklediği Sid Meier’s Civilization VII, Şubat'ın tek strateji oyunu olabilir. Sıra tabanlı bir strateji deneyimi sunacak bu oyun, şu an Steam'de ön sipariş ile satın alınabiliyor.

3. Tomb Raider IV-VI Remastered - 14 Şubat

3. Tomb Raider IV-VI Remastered - 14 Şubat

Tomb Raider I-III Remastered geçtiğimiz sene 14 Şubat günü çıkmıştı ve şimdi Tomb Raider IV-VI Remastered'da yine aynı tarihte çıkıyor. Klasik hale gelen bu oyunları Remastered bir şekilde oynamak için heyecanlı bekleyişimiz sürüyor.

4. Lost Records: Bloom & Rage - 18 Şubat

4. Lost Records: Bloom & Rage - 18 Şubat

Don't Nod tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Lost Records: Bloom & Rage, oyunculara önemli seçimlerin yer aldığı bir hikâye akışı sunmak için kolları sıvamış durumda. 1995 yılının yaz aylarında sürükleyici bir maceraya ortak olacağız.

5. Avowed - 18 Şubat

5. Avowed - 18 Şubat

18 Şubat günü aynı zamanda Obsidian Entertainment'in uzun zamandır beklenen aksiyon rol yapma oyunu Avowed çıkıyor. Fantastik bir açık dünya içerisinde onlarca farklı görev, diyalog ve hikâye akışı bizleri bekliyor olacak.

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6. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - 20 Şubat

6. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - 20 Şubat

Like a Dragon serisinin yeni oyunu olan Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, özellikle tanıtım videolarında gösterdiği deniz savaşları ve korsan temasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 20 Şubat tarihinde oynanabilir olacak ve kendimizi derin denizlere yelken açarken bulacağız.

7. PGA TOUR 2K25 - 28 Şubat

7. PGA TOUR 2K25 - 28 Şubat

Golf sevenlerin bir numaralı odağı olacak PGA TOUR 2K25, 28 Şubat tarihinde bizlere merhaba diyecek. Gerçekçi bir golf simülasyonu arayanların yeni gözdesi olacak bu oyun, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki sporcuları da bünyesinde barındırıyor.

8. Monster Hunter Wilds - 28 Şubat

8. Monster Hunter Wilds - 28 Şubat

28 Şubat'ta bir başka serinin yeni oyunu Monster Hunter Wilds geliyor. Devasa canavarları avlayacağınız, görevler yapacağınız ve karakterinizi geliştireceğiniz bu oyunu ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynama şansınız olacak.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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