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Merakla Beklenen Doom The Dark Ages'ın Çıkış Tarihi Sızdırılmış Olabilir!

Merakla Beklenen Doom The Dark Ages'ın Çıkış Tarihi Sızdırılmış Olabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 15:32

Xbox tarafından duyurulan Doom: The Dark Ages, bu yıl çıkmaya hazırlanıyor. Oyuna dair henüz resmî bir çıkış tarihi verilmedi fakat Fransız bir oyun sitesi, oyunun çıkış tarihine dair detayları sızdırmış olabilir.

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Çıkış tarihi yanlışlıkla sızdırılmış olabilir.

Çıkış tarihi yanlışlıkla sızdırılmış olabilir.

Fransa menşeili bir oyun basını olan Gamekult, Doom ile ilgili bilgileri içeren bir makale yayınladı. Bu makale içerisinde de yanlışlıkla oyunun çıkış tarihine yer verdi. Verilen bu bilgiye göre Doom: The Dark Ages, 15 Mayıs 2025 tarihinde çıkacak.

Bu makale kısa süre sonra kaldırıldı.

Bu makale kısa süre sonra kaldırıldı.

Makale içerisindeki tarih detayını fark eden Gamekult, kısa bir süre sonra bu yazıyı yayından kaldırdı. Bu durum da çıkış tarihinin Mayıs olabileceği iddialarını güçlendirdi.

Çıkış tarihine dair dedikodular daha önce de gündem olmuştu.

Çıkış tarihine dair dedikodular daha önce de gündem olmuştu.

Doom: The Dark Ages için tahmini çıkış tarihi hakkında daha önce de yeni iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar da oyunun 2025 yılının Mayıs ayında çıkacağına işaret ediyordu.

Oyunun resmî çıkış tarihini yarın öğrenebiliriz.

Oyunun resmî çıkış tarihini yarın öğrenebiliriz.

23 Ocak 2025 tarihinde, Xbox tarafından bir sunum yapılacak. Bu sunum ile birlikte birçok oyundan yeni detaylar öğreneceğiz. Bu detaylar arasında da Doom'un çıkış tarihini görmemiz oldukça yüksek bir ihtimal.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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