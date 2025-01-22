Merakla Beklenen Doom The Dark Ages'ın Çıkış Tarihi Sızdırılmış Olabilir!

Fransa menşeili bir oyun basını olan Gamekult, Doom ile ilgili bilgileri içeren bir makale yayınladı. Bu makale içerisinde de yanlışlıkla oyunun çıkış tarihine yer verdi. Verilen bu bilgiye göre Doom: The Dark Ages, 15 Mayıs 2025 tarihinde çıkacak.