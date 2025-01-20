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Witcher Oynamak İçin Sınavdan Kalan Oyuncudan Evini Çaldırana Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Witcher Oynamak İçin Sınavdan Kalan Oyuncudan Evini Çaldırana Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 18:47

Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.

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10. Arka planda çökertme şarkısını açmanı tavsiye ederim.

10. Arka planda çökertme şarkısını açmanı tavsiye ederim.

Oyun: Battlefield 1

9. Bizler doğruyuz aslında, yol yanlış.

9. Bizler doğruyuz aslında, yol yanlış.

Oyun: Delta Force

8. Birkaç kere daha bitirdikten sonra bilgi sahibi olmasını bekliyoruz.

8. Birkaç kere daha bitirdikten sonra bilgi sahibi olmasını bekliyoruz.

Oyun: Elden Ring

7. Vize alamayan Türk gencinin en iyi alternatifi

7. Vize alamayan Türk gencinin en iyi alternatifi

Oyun: Euro Truck Simulator 2

6. Anılar, şimdi gözümde canlandılar.

6. Anılar, şimdi gözümde canlandılar.

Oyun: Lethal Company

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5. En azından tavanda asılı birinden duvar arkası yememiş.

5. En azından tavanda asılı birinden duvar arkası yememiş.

Oyun: Rainbow Six Siege

4. Mecidiyeköy, kaos...

4. Mecidiyeköy, kaos...

Oyun: Path of Exile 2

3. Rust oynuyorsanız ansızın evsiz kalabilirsiniz.

3. Rust oynuyorsanız ansızın evsiz kalabilirsiniz.

Oyun: Rust

2. Farklı bir bakış açısı.

2. Farklı bir bakış açısı.

Oyun: Stardew Valley

1. Geralt bazen akademik kariyerden önce gelir.

1. Geralt bazen akademik kariyerden önce gelir.

Oyun: The Witcher 3

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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