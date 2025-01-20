Witcher Oynamak İçin Sınavdan Kalan Oyuncudan Evini Çaldırana Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Witcher Oynamak İçin Sınavdan Kalan Oyuncudan Evini Çaldırana Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. Arka planda çökertme şarkısını açmanı tavsiye ederim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9. Bizler doğruyuz aslında, yol yanlış.
8. Birkaç kere daha bitirdikten sonra bilgi sahibi olmasını bekliyoruz.
7. Vize alamayan Türk gencinin en iyi alternatifi
6. Anılar, şimdi gözümde canlandılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. En azından tavanda asılı birinden duvar arkası yememiş.
4. Mecidiyeköy, kaos...
3. Rust oynuyorsanız ansızın evsiz kalabilirsiniz.
2. Farklı bir bakış açısı.
1. Geralt bazen akademik kariyerden önce gelir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın