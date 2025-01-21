Oyuncuları Bekleyen Tehlike: Analizcilere Göre Oyun Firmaları GTA 6'nın 100 Dolar Olmasını İstiyor!
Oyuncuları Bekleyen Tehlike: Analizcilere Göre Oyun Firmaları GTA 6'nın 100 Dolar Olmasını İstiyor!
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GTA 6 dedikoduları devam ediyor.
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Analizcilere göre oyunun 100 dolar olması, geliştiricilerin istediği bir durum.
Yeni nesil ile oyun fiyatlarını yükselten ilk firmalardan birisi Take Two olmuştu.
GTA 6'nın 100 dolar çıkması, oyuncular için kötü şeylerin başlangıcı olabilir.
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