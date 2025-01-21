Oyuncuları Bekleyen Tehlike: Analizcilere Göre Oyun Firmaları GTA 6'nın 100 Dolar Olmasını İstiyor!

Her ne kadar GTA 6 oyun dünyasının en büyük oyunlarından biri olsa da 100 dolar oldukça yüksek bir rakam. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda da bu fiyat sadece GTA 6'ya özel kalmayacak. Birçok firma, bu hamleden cesaret alarak oyunlarını 100 dolar olarak çıkartabilir.