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Oyuncuları Bekleyen Tehlike: Analizcilere Göre Oyun Firmaları GTA 6'nın 100 Dolar Olmasını İstiyor!

Oyuncuları Bekleyen Tehlike: Analizcilere Göre Oyun Firmaları GTA 6'nın 100 Dolar Olmasını İstiyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 17:42

GTA 6'nın çıkmasına yaklaştık. Milyonlarca oyuncunun beklediği bu oyuna dair bazı iddialar da gündeme geldi. Bu iddialardan biri de analistlerden geldi. Bu iddiaya göre, oyun geliştiricileri bu oyunun 100 dolar olmasınu umuyor.

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GTA 6 dedikoduları devam ediyor.

GTA 6 dedikoduları devam ediyor.

Oyun dünyasının en çok beklenen oyunu olan GTA 6, fiyat konusunda bazı dedikodulara konu olmuştu. Bu dedikodular ise oyunun 100 dolarlık bir fiyat etiketi ile çıkabileceği hakkındaydı.

Analizcilere göre oyunun 100 dolar olması, geliştiricilerin istediği bir durum.

Analizcilere göre oyunun 100 dolar olması, geliştiricilerin istediği bir durum.

GTA 6'nın 100 dolar olması, endüstrideki dengeleri değiştirebilir. Diğer oyun firmalarının bu durumu istemesinin sebebi de buradan geliyor. Eğer GTA 6, 100 dolarlık bir fiyat etiketi ile çıkarsa, diğer firmalar da bu tarz hamleler yapmaya başlayabilir.

Yeni nesil ile oyun fiyatlarını yükselten ilk firmalardan birisi Take Two olmuştu.

Yeni nesil ile oyun fiyatlarını yükselten ilk firmalardan birisi Take Two olmuştu.

2020 yılında yeni nesil konsollar bizlerle buluşmuştu. Bu gelişmenin ardından oyun fiyatları da 60 dolardan 70 dolara çıkmıştı. Bu yükselişin ilk öncülerinden birisi de GTA markasının yayıncısı Take Two olmuştu.

GTA 6'nın 100 dolar çıkması, oyuncular için kötü şeylerin başlangıcı olabilir.

GTA 6'nın 100 dolar çıkması, oyuncular için kötü şeylerin başlangıcı olabilir.

Her ne kadar GTA 6 oyun dünyasının en büyük oyunlarından biri olsa da 100 dolar oldukça yüksek bir rakam. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda da bu fiyat sadece GTA 6'ya özel kalmayacak. Birçok firma, bu hamleden cesaret alarak oyunlarını 100 dolar olarak çıkartabilir.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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