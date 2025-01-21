Geliştiriciler Açıkladı: Vampire Survivors'un Live Action Filmi Geliyor!

Yayınlanan bu güncelleme notlarında sadece film projesine değinilmedi. Oyuna dair birçok yeni güncelleme de paylaşıldı. Bu güncellemelerden birisi de çarpraz kayıt dosyaları oldu. Kısaca tüm platformlardaki kayıt dosyalarınızı her yerde kullanabileceksiniz.