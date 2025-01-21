Geliştiriciler Açıkladı: Vampire Survivors'un Live Action Filmi Geliyor!
Geliştiriciler Açıkladı: Vampire Survivors'un Live Action Filmi Geliyor!
Çıktığı döneme damga vuran Vampire Survivors, milyonlarca oyuncu tarafından oynanmıştı. Farklı ve özgün bir yapı ile karşımıza çıkan oyun, geliştiricisine büyük başarılar getirmişti. Bu başarılar sonucunda da Vampire Survivors için bir film projesi gündeme geldi.
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Geliştiriciler açıkladı.
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