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Geliştiriciler Açıkladı: Vampire Survivors'un Live Action Filmi Geliyor!

Geliştiriciler Açıkladı: Vampire Survivors'un Live Action Filmi Geliyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 16:18

Çıktığı döneme damga vuran Vampire Survivors, milyonlarca oyuncu tarafından oynanmıştı. Farklı ve özgün bir yapı ile karşımıza çıkan oyun, geliştiricisine büyük başarılar getirmişti. Bu başarılar sonucunda da Vampire Survivors için bir film projesi gündeme geldi.

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Geliştiriciler açıkladı.

Geliştiriciler açıkladı.

17 Ocak tarihinde, Vampire Survivors için birtakım güncelleme notları yayınlandı. Bu notlar arasında film projesine dair detaylar da yer aldı. Yapılan açıklamaya göre, Vampire Survivors için bir live action film projesi düşünülüyor.

Daha fazla medya içeriği gelecek.

Daha fazla medya içeriği gelecek.

Film projesinin yanında bazı medya projeleri de gün yüzüne çıkabilir. Geliştiriciler, halihazırda üzerinde çalıştığı bu medya projelerini yakın zamanda oyunculara açıklayabilir.

Cross-save ve online özellikler.

Cross-save ve online özellikler.

Yayınlanan bu güncelleme notlarında sadece film projesine değinilmedi. Oyuna dair birçok yeni güncelleme de paylaşıldı. Bu güncellemelerden birisi de çarpraz kayıt dosyaları oldu. Kısaca tüm platformlardaki kayıt dosyalarınızı her yerde kullanabileceksiniz.

Online özellikler bu sene gelebilir.

Online özellikler bu sene gelebilir.

Multiplayer üzerinde çalışmalara devam ettiğini belirten stüdyo, birtakım problemleri çözme aşamasında. Bu problemleri çözdükten sonra, bu yıl içerisinde bu modu yayınlamayı planlıyorlar.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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