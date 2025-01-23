Açık Dünyası İle Şimdiden Mest Eden Crimson Desert, Türkçe Dil Desteği İle Çıkacak!
Açık Dünyası İle Şimdiden Mest Eden Crimson Desert, Türkçe Dil Desteği İle Çıkacak!
2025 yılında çıkması beklenen ve Pearly Abyss tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon oyunu Crimson Desert'in Steam sayfasında Türkçe dil desteği ibaresi görüldü.
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Açık dünyası büyülemişti.
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Aralık ayında yayınlanan yeni oynanış videosunu izlemek isterseniz;
Bu yıl Türkçe dil desteği ile birlikte gelecek.
PC sistem gereksinimleri ise şu şekilde;
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