Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gaming
Açık Dünyası İle Şimdiden Mest Eden Crimson Desert, Türkçe Dil Desteği İle Çıkacak!

Açık Dünyası İle Şimdiden Mest Eden Crimson Desert, Türkçe Dil Desteği İle Çıkacak!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
23.01.2025 - 15:05

2025 yılında çıkması beklenen ve Pearly Abyss tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon oyunu Crimson Desert'in Steam sayfasında Türkçe dil desteği ibaresi görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Açık dünyası büyülemişti.

Açık dünyası büyülemişti.

Özellikle 2024'ün son dönemlerinde yayınlanan oynanış videolarına baktığımız zaman Crimson Desert'in büyük bir açık dünyası olduğu görülebiliyordu. Aynı zamanda oldukça dolu ve canlı bir NPC sisteminin yer alacağını da öğrenmiştik.

Aralık ayında yayınlanan yeni oynanış videosunu izlemek isterseniz;

Bu yıl Türkçe dil desteği ile birlikte gelecek.

Bu yıl Türkçe dil desteği ile birlikte gelecek.

Şayet bir erteleme olmazsa açık dünya aksiyon oyunu Crimson Desert bu yıl içerisinde çıkacak. Aynı zamanda oyunun Steam sayfasına baktığımız zaman Türkçe dil desteğine sahip olduğunu da görebiliyoruz.

PC sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

PC sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

Minimum:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

  • İşlemci: Ryzen 5 2600X / i5-8500

  • Bellek: 16 GB RAM

  • Ekran Kartı: GTX 1060 / RX 6500 XT

  • DirectX: Sürüm 12

  • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

  • İşlemci: Ryzen 5 5600 / i5-11600K

  • Bellek: 16 GB RAM

  • Ekran Kartı: RTX 2080 / RX 6700 XT

  • DirectX: Sürüm 12

  • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın