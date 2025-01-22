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Phantom Blade Zero'dan Yeni Fragman Geldi: Çıkış Tarihi Bu Yıl Açıklanacak!

Phantom Blade Zero'dan Yeni Fragman Geldi: Çıkış Tarihi Bu Yıl Açıklanacak!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 16:01

Phantom Blade Zero, duyurulmasından bu yana oyuncuların ilgi odağı olmayı başarmıştı. Estetik dövüş hareketleri ve animasyonları ile türü seven sevmeyen herkesi kendine çekmişti. Oyuna dair resmî bir çıkış tarihi verilmese de yeni bir fragman yayınlandı.

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Bolca oynanış görüntüsü içeren yeni fragman geldi!

Aksiyonu ile ön plana çıkıyor.

Aksiyonu ile ön plana çıkıyor.

Phantom Blade Zero'nun sunduğu aksiyon sistemi, çoğu oyuncuyu heyecanlandırmayı başardı. Hızlı bir savaş sistemi sunan oyun, bu sistemi estetik animasyonlar ile birleştirmeyi de başarmış.

Uzun bir ana hikâye sunacak.

Uzun bir ana hikâye sunacak.

Phantom Blade Zero, tamamen hikâye odaklı bir yapıda olacak. Geliştiricilerden gelen açıklamalara göre de oyunun hikâyesi ortalama 40 saat sürecek.

Çıkış tarihi bu yıl açıklanacak.

Çıkış tarihi bu yıl açıklanacak.

Her ne kadar oyuna dair birçok video yayınlansa da resmî bir çıkış tarihi hala ortada yok. Yayınlanan bu yeni fragmana göre de çıkış tarihi bu yıl içerisinde açıklanacak.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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