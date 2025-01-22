Phantom Blade Zero'dan Yeni Fragman Geldi: Çıkış Tarihi Bu Yıl Açıklanacak!
Phantom Blade Zero'dan Yeni Fragman Geldi: Çıkış Tarihi Bu Yıl Açıklanacak!
Phantom Blade Zero, duyurulmasından bu yana oyuncuların ilgi odağı olmayı başarmıştı. Estetik dövüş hareketleri ve animasyonları ile türü seven sevmeyen herkesi kendine çekmişti. Oyuna dair resmî bir çıkış tarihi verilmese de yeni bir fragman yayınlandı.
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Bolca oynanış görüntüsü içeren yeni fragman geldi!
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Aksiyonu ile ön plana çıkıyor.
Uzun bir ana hikâye sunacak.
Çıkış tarihi bu yıl açıklanacak.
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