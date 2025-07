2025’in En Çok Kullanılan Emoji Kombinasyonları

Kötü enerjilere karşı kalkanımız belli: bir adet nazar boncuğu, biraz yoga, biraz da doğa. 2025'te insanlar kendine zaman ayırmayı, ruhunu dinlendirmeyi daha çok konuşmaya başladı. Özellikle kendine iyi bak kültürü yayıldıkça bu üçlü her hikayede, her 'good vibes only' gönderisinde karşımıza çıkar oldu. Bir nevi modern tılsım gibi...