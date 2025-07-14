2025’in En Çok Kullanılan Emoji Kombinasyonları
Yıl olmuş 2025, artık ne hissettiğimizi yazmaya bile üşeniyoruz… Çünkü duygular, olaylar, krizler, flörtler… Hepsinin yerini çoktan iki küçük emoji aldı!
Bazen “öldüm gülmekten” diyoruz, bazen sadece “🥺💔” koyup derdimizi anlatıyoruz. İşte bu yılın sosyal medya evreninde en çok kullanılan, hikaye altı yorumlarının yıldızları olan 11 emoji kombinasyonu! 👇
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1. 😂 + 🤣
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2. ✨ + ❤️
3. 😊 + 🙃
4. Yılın Ta Kendisi
5. 🧿 + 🧘+ 🌿
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6. 🤑 + 📈 + 🚀
7. 🍃 + ☕ + 📖
8. 🚩🚩🚩
9. ☕ + 👀
10. 🍳 + 🍝
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11. 😍 + 🥰
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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