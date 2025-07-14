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2025’in En Çok Kullanılan Emoji Kombinasyonları

etiket 2025’in En Çok Kullanılan Emoji Kombinasyonları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 13:31

Yıl olmuş 2025, artık ne hissettiğimizi yazmaya bile üşeniyoruz… Çünkü duygular, olaylar, krizler, flörtler… Hepsinin yerini çoktan iki küçük emoji aldı!

Bazen “öldüm gülmekten” diyoruz, bazen sadece “🥺💔” koyup derdimizi anlatıyoruz. İşte bu yılın sosyal medya evreninde en çok kullanılan, hikaye altı yorumlarının yıldızları olan 11 emoji kombinasyonu! 👇

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1. 😂 + 🤣

1. 😂 + 🤣

Gülmekten yerlere yatmalı anlar için hazır bekliyorlar. Bu ikiliyi gördüğün yerde bil ki ortam çok komik. Öyle “haha” değil, “gülmekten boğuluyorum” seviyesi. TikTok videolarının altı, grup sohbetleri, X’te viral olmuş tweet’lerin tamamı bu ikiliyle dolu.

2. ✨ + ❤️

2. ✨ + ❤️

✨ bu aralar çok popüler. Özellikle birine güzel bir söz yazdığında sonuna bunu koyarsan, mesajın parlıyor adeta. Ama yanına bir de ❤️ koyarsan, hem parlak hem sıcak bir etki bırakıyorsun. Sevdiğin insana hikaye atarken, bir başarıyı kutlarken ya da “kendimle gurur duyuyorum” dediğin anlarda bu ikili tam senlik!

3. 😊 + 🙃

3. 😊 + 🙃

Bu kombinasyon “kibarca sinir oldum ama bir şey demeyeceğim” anlamına geliyor. “Sen bilirsin” tarzı mesajların arkasında hep bu ikili var. Yani tatlı görünse de dikkat etmek lazım.

4. Yılın Ta Kendisi

4. Yılın Ta Kendisi

🗓️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ Yeni yıla girerken story'lerde gördüğümüz ilk şey bu oldu: Takvim, rakamlar ve umut. Yeni yıl kararı mı paylaşıyorsun? Bu kombinasyonu yapıştırıyorsun.

5. 🧿 + 🧘+ 🌿

5. 🧿 + 🧘+ 🌿

Kötü enerjilere karşı kalkanımız belli: bir adet nazar boncuğu, biraz yoga, biraz da doğa. 2025'te insanlar kendine zaman ayırmayı, ruhunu dinlendirmeyi daha çok konuşmaya başladı. Özellikle kendine iyi bak kültürü yayıldıkça bu üçlü her hikayede, her 'good vibes only' gönderisinde karşımıza çıkar oldu. Bir nevi modern tılsım gibi...

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6. 🤑 + 📈 + 🚀

6. 🤑 + 📈 + 🚀

Yatırım gruplarında, girişim sohbetlerinde ve 'bu coin uçacak' tweet'lerinde en çok gördüğümüz üçlü bu oluyor. Artık herkesin içinde bir minik girişimci var. 2025'te özellikle gençler, finansal özgürlük için deli gibi içerik tükettiyor. Bu emojiler de o hayalin küçük ama havalı bir özeti oluyor.

7. 🍃 + ☕ + 📖

7. 🍃 + ☕ + 📖

Minimalizm, yavaş yaşam, soft mood derken bu yılın en 'içime döndüm' kombinasyonu bu oluyor. Kendine zaman ayıranlar, bir köşede kahvesiyle kitap okuyanlar ve story'sine çiçekli müzik koyanlar bu üçlüyü çok seviyor. Özellikle 'Cuma akşamı dışarı çıkmak istemiyorum, kendimle randevum var' hissi tam da bu üç emojiyle anlatılıyot. Sakin ama derin...

8. 🚩🚩🚩

8. 🚩🚩🚩

Aman tanrım, bu yıl ne çok “red flag” görüyoruz. İlişkilerde, arkadaşlıklarda, iş görüşmelerinde… Ama en çok da kendi kararlarımızda. Bazen göz göre göre girdik o ilişkiye ya da projeye. Bu kombinasyon, farkında olup da yine de devam edenlerin ortak dili oldu.

9. ☕ + 👀

9. ☕ + 👀

Bu ikili, özellikle ofis çalışanlarının ve sabah insanı olamayanların favorisi. Alarm çalıyor, kahve hazırlanıyor ama gözler hala %15 uyanıklıkta. Zoom toplantılarının sessiz kahramanı bu kombinasyon oldu. “Görünüşte buradayım ama ruhum hâlâ yastıkta” hissi tek bakışla veriliyor.

10. 🍳 + 🍝

10. 🍳 + 🍝

2025’te evde yemek yapmak yeniden popülerleşiyor. Özellikle airfryer ve TikTok tarifleriyle herkes bir anda “şef” oluverdi. Bu kombinasyon, mutfağa girip kendini yarışmada gibi hissedenlerin seti. Altına bir de 'az tuz, bol aşk' gibi bir cümle eklendiyse, tamamdır.

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11. 😍 + 🥰

11. 😍 + 🥰

Flört modunun evrensel dili hala geçerli. Bu emojilerle biri sana yazdıysa, bilin ki kalp gözleri açık. 2025’te DM’ler biraz daha filtreli, biraz daha AI yardımlı olsa da aşkın klasik kombinasyonu hala bu!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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