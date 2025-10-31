2025 Bitmeden Aşkı Bulacak mısın?

Yılın sonuna yaklaşıyoruz ve senin kalbinde hâlâ bir sessizlik var. Bu kötü bir şey değil; bazen evren, seni doğru kişiye hazırlamak için sessizliğe ihtiyaç duyar. Bu sene biraz daha kendini tanımış, sınırlarını çizmiş ve ne istediğini anlamışsın. İşte bu, 2026’da seni çok daha güçlü bir aşka hazırlıyor. Henüz biri gelmediyse bile üzülme; bu sene “yalnız” değil, “kendinle bütün” olmayı öğreniyorsun. Ve bu, en güzel başlangıçlardan biri.