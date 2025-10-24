2010’ların Gençliğini Tanımlayan Unutulmaz Şarkılar
Spotify listelerinden kulaklıklara, partilerden gözyaşlı gecelere kadar 2010’lar tam anlamıyla müziğin gençliğe yön verdiği yıllardı. Dans ettiren, ağlatan, hatta interneti sallayan bu şarkılar hepimizin hayatında bir iz bıraktı. Şimdi gel, 2010’ların gençliğini tanımlayan o unutulmaz şarkılara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Gotye - Somebody That I Used to Know
2. Lady Gaga - Bad Romance
3. Adele - Rolling in the Deep
4. Katy Perry - Firework
5. Justin Bieber - Baby
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. LMFAO - Party Rock Anthem
7. Rihanna - We Found Love
8. Lorde - Royals
9. Pharrell Williams - Happy
10. Macklemore & Ryan Lewis - Thrift Shop
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Drake - Hotline Bling
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın