2010’ların Gençliğini Tanımlayan Unutulmaz Şarkılar

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
24.10.2025 - 18:06

Spotify listelerinden kulaklıklara, partilerden gözyaşlı gecelere kadar 2010’lar tam anlamıyla müziğin gençliğe yön verdiği yıllardı. Dans ettiren, ağlatan, hatta interneti sallayan bu şarkılar hepimizin hayatında bir iz bıraktı. Şimdi gel, 2010’ların gençliğini tanımlayan o unutulmaz şarkılara birlikte bakalım!

1. Gotye - Somebody That I Used to Know

2. Lady Gaga - Bad Romance

3. Adele - Rolling in the Deep

4. Katy Perry - Firework

5. Justin Bieber - Baby

6. LMFAO - Party Rock Anthem

7. Rihanna - We Found Love

8. Lorde - Royals

9. Pharrell Williams - Happy

10. Macklemore & Ryan Lewis - Thrift Shop

11. Drake - Hotline Bling

