2 Bin Fide Ekerek Başlayan Emekli Mühendisin Hedefi Kendi Fabrikasını Kurmak

08.12.2025 - 16:45

Adana'da 67 yaşındaki emekli makine mühendisi Cihangir Kasapoğlu çok denenmeyen bir uygulamayı hayata geçirdi. Devletten kiraladığı 156 dönümlük atıl araziye ekim yaparak geçim kaynağı kapısı açan Kasapoğlu çalı ve taşları iş makineleriyle temizledikten sonra toprak takviyesi yaptığı araziye 2 bin keçiboynuzu fidanı dikti.

Özel Ağaçlandırma Projesi'ne başvurdu

İki yıl önce emekli olduktan sonra projeye başvuran Kasapoğlu 49 yıllığına Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki 156 dönümlük sahanın ağaçlandırma görevini devraldı. Temizledikten sonra toprak takviyesi yaptığı toprağa iki bin keçiboynuzu ekti. Su kuyusu açarak güneş enerjisiyle çalışan damla sulama sistemi kuran emekli mühendis araziyi yeniden yeşertti.

"Buralar önceden taşlıktı"

Kasapoğlu şunları aktardı; 'Tabiatla uğraşmak güzel. Yıllarca atölyede, sahada, beton bir dünyanın içinde çalıştık. Şimdi burada tabiatın ve yeşilliklerin içinde olmak ayrı bir mutluluk. İnsanlar toprakla uğraştıklarında daha geniş bakış açısı kazanırlar. Topraktan ürün çıkarmak, tohumun büyüdüğünü görmek çok güzel bir duygu.'

"Orman Bölge Müdürlünden destek aldık"

Kasapoğlu 'Devletin bize tahsis ettiği alandaki tüm ekimleri tamamladık. Şimdi hedefimiz ağaçların bakımını yapıp verim almak ve buradan çıkan ürünleri değerlendirmek. Keçiboynuzu, kakao alternatifi olarak kullanılan, içinde çok sayıda vitamin bulunan kıymetli bir ürün. Gelecekte ağaçlardan ürün aldığımızda, pekmez ve yan ürünler üretecek bir tesis kurmayı düşünüyoruz.' dedi.

