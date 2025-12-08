2 Bin Fide Ekerek Başlayan Emekli Mühendisin Hedefi Kendi Fabrikasını Kurmak
Adana'da 67 yaşındaki emekli makine mühendisi Cihangir Kasapoğlu çok denenmeyen bir uygulamayı hayata geçirdi. Devletten kiraladığı 156 dönümlük atıl araziye ekim yaparak geçim kaynağı kapısı açan Kasapoğlu çalı ve taşları iş makineleriyle temizledikten sonra toprak takviyesi yaptığı araziye 2 bin keçiboynuzu fidanı dikti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel Ağaçlandırma Projesi'ne başvurdu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Buralar önceden taşlıktı"
"Orman Bölge Müdürlünden destek aldık"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın