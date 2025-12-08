onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hukuktan Eğitime 2026 Yılında Yükselişe Geçecek Meslekler Belli Oldu!

Hukuktan Eğitime 2026 Yılında Yükselişe Geçecek Meslekler Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 16:12

2025 yılı, yapay zeka yılı oldu diyebiliriz. Kısa bir süre önce hayatımıza giren yapay zeka teknolojileri öyle gelişmeler yaşadı ki artık birer vazgeçilmezimiz haline geldi. Tabii birçok meslekte de yapay zekadan yararlanır hale geldik. Mevcut meslekleri dönüştüren, yeni iş alanları yaratan yapay zeka önümüzdeki yıllarda çok daha farklı bir konumda olacak.

Peki 2026 yılında şirketlerin en çok ihtiyaç duyacağı meslekler hangileri?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önümüzdeki yıllarda öne çıkacağı düşünülen meslek grupları hangileri?

Önümüzdeki yıllarda öne çıkacağı düşünülen meslek grupları hangileri?

Dijital dönüşüm, son yıllarda büyük bir hız kazandı. Özellikle de yapay zeka teknolojiler, artık hayatımızın her alanında yer alıyor. Bu durum da hem ekonomik yapıyı hem de iş gücü piyasalarını önemli ölçüde değiştiriyor. Önümüzdeki yıldan itibaren, pek çok şirketin ihtiyaç duyduğu meslek gruplarının farklılaşacağı, mevcut rollerin ise yeniden düzenleneceği düşünülüyor.

Kariyer değiştirmek isteyenler veya iş hayatına yeni atılacak olanlar için 'geleceğin meslekleri' de yeniden şekilleniyor. Aşağıda, 2026 yılından itibaren öne çıkması beklenen meslek gruplarını inceleyebilirsiniz;

  • Yapay zeka ve robotik uzmanlığı

Yapay zeka ve robotik uzmanları; akıllı sistemler ve otomasyon teknolojileri geliştiren, yöneten ve iyileştiren kişilerdir. Elbette günümüzde yapay zeka gündemimizdeyse, onu şekillendirecek kişilere de ihtiyaç var! Makinelerin öğrenme, karar verme ve problem çözme becerileri kazanmasını sağlayan algoritmalar oluşturan bu profesyoneller, geleceğin en parlak meslek grupları arasında.

  • Siber güvenlik uzmanları

Teknoloji geliştikçe siber güvenlik gündemi de her şirketin radarında. Kurumların dijital varlıklarını ve bilgi sistemlerini olası saldırılara karşı koruyan siber güvenlik uzmanları, güvenlik risklerinin artmasıyla daha da önemli bir konuma geldi.

  • Veri bilimi ve büyük veri analistleri

Veri bilimi, dijital verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve anlamlı bilgilere dönüştürülmesi üzerine kurulu disiplinlerarası bir alandır. Bu alanda çalışan kişiler, şirketlerin karar süreçlerini desteklemek amacıyla verilerle çalışır.

  • Sağlık teknolojileri uzmanları

Sağlık teknolojileri, tıbbi cihazların geliştirilmesi, üretimi, bakımı ve yönetimi gibi geniş bir alanı kapsar. Modern tıbbın dönüşümüyle birlikte bu teknolojiler de son yıllarda önem kazanıyor.

Hukuk, enerji, eğitim...

Hukuk, enerji, eğitim...

Dijitalleşme, eğitim sektöründeki yenilikleri de beraberinde getirdi. Önümüzdeki yıllarda uzaktan eğitim veren uzmanlar ve dijital içerik üreticilerinin daha fazla kariyer alanına sahip olacağı düşünülüyor.

  • Enerji mühendisliği

Enerji mühendisleri; enerji kaynaklarının verimli, ekonomik ve çevre dostu şekilde kullanılmasını sağlayan projeler geliştirir. 

  • Hukuk ve teknoloji odaklı alanlar

Teknolojik gelişmeler, hukuk alanında da yeni uzmanlık gereksinimleri doğurdu. Bilişim hukuku; siber suçlar, e-ticaret, e-imza, veri güvenliği gibi konuları kapsarken, yapay zekâ hukuku ve FinTech hukuku gibi alanlarda da uzmanlara ihtiyaç duyuluyor.

Türkiye'de öne çıkan meslek grupları ise şu şekilde:

  • Nanoteknoloji

  • Epidemiyoloji

  • Drone pilotluğu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın