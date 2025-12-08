Hukuktan Eğitime 2026 Yılında Yükselişe Geçecek Meslekler Belli Oldu!

Dijital dönüşüm, son yıllarda büyük bir hız kazandı. Özellikle de yapay zeka teknolojiler, artık hayatımızın her alanında yer alıyor. Bu durum da hem ekonomik yapıyı hem de iş gücü piyasalarını önemli ölçüde değiştiriyor. Önümüzdeki yıldan itibaren, pek çok şirketin ihtiyaç duyduğu meslek gruplarının farklılaşacağı, mevcut rollerin ise yeniden düzenleneceği düşünülüyor.

Kariyer değiştirmek isteyenler veya iş hayatına yeni atılacak olanlar için 'geleceğin meslekleri' de yeniden şekilleniyor. Aşağıda, 2026 yılından itibaren öne çıkması beklenen meslek gruplarını inceleyebilirsiniz;

Yapay zeka ve robotik uzmanlığı

Yapay zeka ve robotik uzmanları; akıllı sistemler ve otomasyon teknolojileri geliştiren, yöneten ve iyileştiren kişilerdir. Elbette günümüzde yapay zeka gündemimizdeyse, onu şekillendirecek kişilere de ihtiyaç var! Makinelerin öğrenme, karar verme ve problem çözme becerileri kazanmasını sağlayan algoritmalar oluşturan bu profesyoneller, geleceğin en parlak meslek grupları arasında.

Siber güvenlik uzmanları

Teknoloji geliştikçe siber güvenlik gündemi de her şirketin radarında. Kurumların dijital varlıklarını ve bilgi sistemlerini olası saldırılara karşı koruyan siber güvenlik uzmanları, güvenlik risklerinin artmasıyla daha da önemli bir konuma geldi.

Veri bilimi ve büyük veri analistleri

Veri bilimi, dijital verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve anlamlı bilgilere dönüştürülmesi üzerine kurulu disiplinlerarası bir alandır. Bu alanda çalışan kişiler, şirketlerin karar süreçlerini desteklemek amacıyla verilerle çalışır.

Sağlık teknolojileri uzmanları

Sağlık teknolojileri, tıbbi cihazların geliştirilmesi, üretimi, bakımı ve yönetimi gibi geniş bir alanı kapsar. Modern tıbbın dönüşümüyle birlikte bu teknolojiler de son yıllarda önem kazanıyor.