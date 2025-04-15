16 Nisan Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün eleştiriye açık olmalısın. Zira Merkür'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte zihnin biraz dağılabilir. Basit hatalar yapabilir ya da her zaman yaptığın işi uzun sürede tamamlayabilirsin. Bu durumda göze batarsan ise üstelemek yerine sakin olmalısın. Dengeyi kurmalı, başarını yeniden göstermek için önümüzdeki günleri beklemelisin.

Tabii bu sırada küçük sorunlar motivasyonunu bozmasın. Çünkü başarından, yeteneklerinden ya da gücünden bir şey kaybetmeyeceksin. Sadece dağılan zihnin fark edilecek. Belki de bugün izin ya da rapor almalı biraz olsun iş hayatından geri çekilmelisin.

Aklın karışabilir ama kalbin değil! Sana iyi gelen kişinin kim olacağı da belli bu durumda. Yanında mutlu olduğun kişiye uzat elini. İzin ver aşk sarsın yaralarını. Belki birlikte kısa bir tatile çıkmayı da düşünmeli, bir süre buralardan uzaklaşmalısınız. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...