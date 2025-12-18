onedio
15 Yıldır Tek Bir Hırsızlık Olayının Yaşanmadığı İlçe Gündem Oldu

Kütahya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.12.2025 - 11:24

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinin Belediye Başkanı Necati Kulik, ilçede 15 yıldır tek bir hırsızlık olayının bile yaşanmadığını söyledi. Kulik, “Herkes malını, aracını güvenle dışarıda bırakabiliyor. İnşaat malzemeleri, marketler, bakkallar rahatlıkla açıkta durabiliyor. Kimse kimsenin malına göz dikmiyor” dedi.

Kütahya’nın en küçük ilçelerinden biri olan Aslanapa’nın nüfusu yaklaşık 10 bin kişi.

Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik, ilçede suç olaylarının neredeyse hiç yaşanmadığını ifade ederek, “İlçemizde kötü bir şekilde işlenen herhangi bir suç bulunmuyor. Vatandaşlarımız son derece duyarlı” dedi.

Kulik, “İnsanlarımız birbirlerinin malına ve canına saygılı. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Benim hatırladığım 15 yılda tek bir hırsızlık bile olmadı”

İlçenin nüfus bilgilerini de paylaşan Kulik, Aslanapa’nın köyleriyle birlikte toplam nüfusunun yaklaşık 8 bin 700 olduğunu, ilçe merkezinin ise 2 bin civarında seyrettiğini belirtti. Ocak ayından itibaren mahalle sayısının dörtten beşe çıkacağını aktaran Kulik, ilçede şu anda 30 köy bulunduğunu ifade etti.

Aslanapa’da hırsızlık olaylarının yok denecek kadar az olduğunun altını çizen Başkan Kulik, “Yaklaşık 15 yıldır böyle bir olaya ne şahit oldum ne de duydum. Güvenlik birimleri daha net bilir ama ilçemizde huzur ortamı, hamdolsun, devam ediyor” dedi.

