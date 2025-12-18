15 Yıldır Tek Bir Hırsızlık Olayının Yaşanmadığı İlçe Gündem Oldu
Kütahya’nın Aslanapa ilçesinin Belediye Başkanı Necati Kulik, ilçede 15 yıldır tek bir hırsızlık olayının bile yaşanmadığını söyledi. Kulik, “Herkes malını, aracını güvenle dışarıda bırakabiliyor. İnşaat malzemeleri, marketler, bakkallar rahatlıkla açıkta durabiliyor. Kimse kimsenin malına göz dikmiyor” dedi.
Kütahya’nın en küçük ilçelerinden biri olan Aslanapa’nın nüfusu yaklaşık 10 bin kişi.
“Benim hatırladığım 15 yılda tek bir hırsızlık bile olmadı”
