13 Kasım İstanbul Hava Durumu: Öğle Saatlerine Dikkat! Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayınladığı hava tahmin raporlarına göre İstanbul’da bugün öğle saatlerinde yağışlar kuvvetlenecek. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık 18 derece olurken, akşam saatlerinde hava sıcaklığı 11 dereceye kadar düşecek. İstanbul’da parçalı bulutlu hava haftanın son gününde de etkili olacak ve hafta sonu yerini güneşli havaya bırakacak.
13 Kasım Perşembe İstanbul Saat Saat Hava Durumu 👇
