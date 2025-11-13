13 Kasım İstanbul Hava Durumu: Öğle Saatlerine Dikkat! Kuvvetli Yağış Bekleniyor

İstanbul’da hafta başından beri etkili olan yağışlar nedeniyle hayat olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Yağış nedeniyle özellikle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Megakentte bugün de öğle saatlerinde yağmur geçişleri olacak. Akşam saatlerinde ise hava sıcaklığı 11 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji’nin raporuna göre ise İstanbul’da hafta sonu hava yağışsız ve güneşli hava olacak.