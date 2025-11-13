onedio
13 Kasım İstanbul Hava Durumu: Öğle Saatlerine Dikkat! Kuvvetli Yağış Bekleniyor

13 Kasım İstanbul Hava Durumu: Öğle Saatlerine Dikkat! Kuvvetli Yağış Bekleniyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2025 - 07:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayınladığı hava tahmin raporlarına göre İstanbul’da bugün öğle saatlerinde yağışlar kuvvetlenecek. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık 18 derece olurken, akşam saatlerinde hava sıcaklığı 11 dereceye kadar düşecek. İstanbul’da parçalı bulutlu hava haftanın son gününde de etkili olacak ve hafta sonu yerini güneşli havaya bırakacak.

13 Kasım Perşembe İstanbul Saat Saat Hava Durumu 👇

13 Kasım Perşembe İstanbul Saat Saat Hava Durumu 👇

İstanbul’da hafta başından beri etkili olan yağışlar nedeniyle hayat olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Yağış nedeniyle özellikle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Megakentte bugün de öğle saatlerinde yağmur geçişleri olacak. Akşam saatlerinde ise hava sıcaklığı 11 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji’nin raporuna göre ise İstanbul’da hafta sonu hava yağışsız ve güneşli hava olacak.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
