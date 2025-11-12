12 Kasım İzmir Hava Durumu: Güneşli Günler Geri Döndü!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durum raporlarına göre bugün İzmir’de gün boyu güneşli bir hava olacak. 12 Kasım Çarşamba günü İzmir için beklenen en yüksek sıcaklık 22 derece olurken, gece saatlerinde ise hava sıcaklığı 14 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre İzmir’de hafta boyunca yağmur beklenmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 Kasım İzmir hava durumu nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın