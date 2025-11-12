onedio
12 Kasım İzmir Hava Durumu: Güneşli Günler Geri Döndü!

12 Kasım İzmir Hava Durumu: Güneşli Günler Geri Döndü!

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.11.2025 - 08:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durum raporlarına göre bugün İzmir’de gün boyu güneşli bir hava olacak. 12 Kasım Çarşamba günü İzmir için beklenen en yüksek sıcaklık 22 derece olurken, gece saatlerinde ise hava sıcaklığı 14 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre İzmir’de hafta boyunca yağmur beklenmiyor.

12 Kasım İzmir hava durumu nasıl?

12 Kasım İzmir hava durumu nasıl?

İzmir’de kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor. Barajların doluluk oranı hızla düşerken, kent genelinde yaşanan su kesintileri devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre, İzmir’de bu hafta yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar hem bugün hem de hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
