12 Kasım İzmir Hava Durumu: Güneşli Günler Geri Döndü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durum raporlarına göre bugün İzmir’de gün boyu güneşli bir hava olacak. 12 Kasım Çarşamba günü İzmir için beklenen en yüksek sıcaklık 22 derece olurken, gece saatlerinde ise hava sıcaklığı 14 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre İzmir’de hafta boyunca yağmur beklenmiyor.