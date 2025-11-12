12 Kasım Çarşamba Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl ?

Çarşamba günü Bursa’da sıcaklık öğle saatlerinde 14 dereceden 17 dereceye kadar yükselecek. Öğleden sonra 15.00’ten itibaren yağışın kesilmesiyle hava parçalı bulutlu bir görünüme bürünecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık kademeli olarak düşerek geceye doğru 11 dereceye inecek. Gün boyunca nem oranı yüksek seyredecek.

Rüzgarın en belirgin şekilde arttığı saatler öğleden sonra olacak. Bu nedenle dışarı çıkacakların kalın giyinmesi tavsiye ediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde yağmurun durmasıyla birlikte hava, akşam boyunca parçalı bulutlu olarak devam edecek.