12 Kasım Çarşamba Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl ?
12 Kasım Çarşamba günü Bursa’da hava nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar, Bursa’da da etkisini göstermeye başladı. Marmara Bölgesi’ndeki birçok şehirde olduğu gibi Bursa’da da sağanak yağışlar sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İşte 12 Kasım Çarşamba gününe ait Bursa hava durumu bilgileri…
12 Kasım Çarşamba günü Bursa'da sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu bir hava bekleniyor.
