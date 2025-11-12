onedio
12 Kasım Çarşamba Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl ?

Bursa hava durumu
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2025 - 10:31

12 Kasım Çarşamba günü Bursa’da hava nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar, Bursa’da da etkisini göstermeye başladı. Marmara Bölgesi’ndeki birçok şehirde olduğu gibi Bursa’da da sağanak yağışlar sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İşte 12 Kasım Çarşamba gününe ait Bursa hava durumu bilgileri…

12 Kasım Çarşamba günü Bursa'da sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu bir hava bekleniyor.

Çarşamba günü Bursa’da sıcaklık öğle saatlerinde 14 dereceden 17 dereceye kadar yükselecek. Öğleden sonra 15.00’ten itibaren yağışın kesilmesiyle hava parçalı bulutlu bir görünüme bürünecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık kademeli olarak düşerek geceye doğru 11 dereceye inecek. Gün boyunca nem oranı yüksek seyredecek.

Rüzgarın en belirgin şekilde arttığı saatler öğleden sonra olacak. Bu nedenle dışarı çıkacakların kalın giyinmesi tavsiye ediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde yağmurun durmasıyla birlikte hava, akşam boyunca parçalı bulutlu olarak devam edecek.

