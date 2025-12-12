11 Soruluk Kolay Genel Kültür Testinde Herkes Fulleyebilecek!
Biraz eğlenmek, biraz öğrenmek ve belki de arkadaşlarınızla bir bilgi yarışması yapmak için harika bir fırsat! Bu test, genel kültürünüzü bir üst seviyeye taşıyacak ve belki de bilmediğiniz birçok şeyi keşfetmenize yardımcı olacak. Soruların zorluk seviyesi herkesin rahatlıkla fulleyebileceği şekilde ayarlandı. Yani bu testi çözerken hem eğlenecek hem de yeni şeyler öğreneceksiniz. Hazırsanız, bilgi dağarcığınızı genişletmeye ve genel kültür seviyenizi bir üst seviyeye taşımaya başlayın!
1. Ay’ın Dünya etrafındaki dönüş süresi yaklaşık olarak kaç gündür?
2. Hangisi bir Roma rakamıdır?
3. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) merkezi nerededir?
4. Hangi gezegen halkaları ile ünlüdür?
5. Hangi hayvan memeli değildir?
6. “Kara Delik” ile ilgili çalışmalar hangi bilim dalının alanına girer?
7. Aya ilk ayak basan insan kimdir?
8. Ülkemizde en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır?
9. Hangisi Reşat Nuri Güntekin'in "Yaprak Dökümü" romanının başkarakterlerinden biri değildir?
10. "Gümüş" elementinin sembolü nedir?
11. Hangi Osmanlı padişahı, yabancı ülkeler seyahate çıkan ilk padişah olarak bilinir?
