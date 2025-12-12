onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
11 Soruluk Kolay Genel Kültür Testinde Herkes Fulleyebilecek!

11 Soruluk Kolay Genel Kültür Testinde Herkes Fulleyebilecek!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
12.12.2025 - 14:01

Biraz eğlenmek, biraz öğrenmek ve belki de arkadaşlarınızla bir bilgi yarışması yapmak için harika bir fırsat! Bu test, genel kültürünüzü bir üst seviyeye taşıyacak ve belki de bilmediğiniz birçok şeyi keşfetmenize yardımcı olacak. Soruların zorluk seviyesi herkesin rahatlıkla fulleyebileceği şekilde ayarlandı. Yani bu testi çözerken hem eğlenecek hem de yeni şeyler öğreneceksiniz. Hazırsanız, bilgi dağarcığınızı genişletmeye ve genel kültür seviyenizi bir üst seviyeye taşımaya başlayın!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ay’ın Dünya etrafındaki dönüş süresi yaklaşık olarak kaç gündür?

1. Ay’ın Dünya etrafındaki dönüş süresi yaklaşık olarak kaç gündür?

2. Hangisi bir Roma rakamıdır?

2. Hangisi bir Roma rakamıdır?

3. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) merkezi nerededir?

3. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) merkezi nerededir?

4. Hangi gezegen halkaları ile ünlüdür?

4. Hangi gezegen halkaları ile ünlüdür?

5. Hangi hayvan memeli değildir?

5. Hangi hayvan memeli değildir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. “Kara Delik” ile ilgili çalışmalar hangi bilim dalının alanına girer?

6. “Kara Delik” ile ilgili çalışmalar hangi bilim dalının alanına girer?

7. Aya ilk ayak basan insan kimdir?

7. Aya ilk ayak basan insan kimdir?

8. Ülkemizde en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır?

8. Ülkemizde en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır?

9. Hangisi Reşat Nuri Güntekin'in "Yaprak Dökümü" romanının başkarakterlerinden biri değildir?

9. Hangisi Reşat Nuri Güntekin'in "Yaprak Dökümü" romanının başkarakterlerinden biri değildir?

10. "Gümüş" elementinin sembolü nedir?

10. "Gümüş" elementinin sembolü nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Hangi Osmanlı padişahı, yabancı ülkeler seyahate çıkan ilk padişah olarak bilinir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın