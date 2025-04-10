onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
11 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
10.04.2025 - 19:01

Karar verin; istediğiniz geçmiş mi, gelecek mi? Peki 11 Nisan Cuma günü terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Nisan Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün geçmiş kapını çalabilir! Hem de hiç beklemediğin bir anda, hiç beklemediğin bir kişi aracılığıyla... Eski bir dost, artık hayatında olmayan bir akraba ya da aşık bahane olabilir; eskileri hatırlamana. Geçmişin tozlu raflarından önüne düşen bazı gerçekler seni biraz yorabilir.

Aman dikkat, Merkür ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda geçmiş ile gelecek arasında kalabilirsin. Bilinçaltının derinlerinde henüz bitmeyen hisler başına dert olabilir. Hem aklın hem kalbin karışırsa paniklememelisin. Bunun zamanla düzeleceğini bilmelisin önce. Hepsi geçecek, sular durulacak. Tabii gökyüzündeki hareketlilik son buldukça. Zaten sen de bu arada kararını vereceksin. Geçmiş mi istediğin, yoksa hiç yaşanmamış gelecek mi?

Özel hayatında yaşana bu karmaşa iş hayatına da yansıyabilir. Mevcut iş düzenini geçmişle karşılaştırabilirsin. Ancak bu adım lehine olacaktır, kendini geliştirmek için yeniliklerin peşine düşmeni de sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın