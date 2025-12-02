onedio
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Sen Neden Pişmansın?

02.12.2025 - 09:34

Belki de içimizde bir yerlerde gizli kalmış, belki de yüzleşmekten kaçındığımız pişmanlıklarımızı ortaya çıkaran bir testimiz var. Kendimizi daha iyi tanıyabilmek ve belki de bu pişmanlıklarla yüzleşip onları aşabilmek için bir fırsat sunuyoruz sizlere. Ve işte karşınızda, sizi sizden daha iyi anlayacak, belki de iç dünyanızda saklı kalmış bazı duygularınızı gün yüzüne çıkaracak olan bu test.

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım hayatını seviyor musun?

4. Sence seçimlerini hep doğru yaptın mı?

5. Peki sen bunlardan hangisini asla yapmazsın?

6. Risk almak senin için kolay mı?

7. İki yolun var ikisi de isteklerine çıkıyor ama bir yolda tek başınasın diğer yolda ise yanında hiç tanımaıdğın insanlar var neyi seçersin?

8. Daha önce seni yarı yolda bırakmış, kırmış, üzmüş birini tekrar affeder misin?

9. Hiçbir neden yokken huzursuz hissediyor musun?

10. Son olarak sence şimdi hayatında bir şeyleri düzeltebilir misin?

Sen yaşayamadığın şeyler için pişmansın!

Sen yaşayamadığın her şey için pişmanlık hissediyorsun. Sen fazla özgürlüğüne düşkün birisin. İçinde bazen seni huzursuz eden ve mutsuz eden bir his beliriyor. Geçmişine bakıyorsun ve aslında ne kadar çok fırsatı görmezden geldiğini görüyorsun. Sen aklında kalan ihtimallerin pişmanlığını hissediyorsun. Neler yapabileceğini düşünüyor ve aslında nelerden vazgeçtiğini düşünüyorsun. Bütün bu duygular senin pişmanlığını daha da arttırıyor. İçindeki bu duyguyla hayatında karar vermen de zorlaşıyor. Çünkü kararların için çok fazla düşünüyor ve adım atarken dikkatli olmaya çalışıyorsun. Çünkü hata yapmak istemiyor ve tekrar aynı pişmanlıkları yaşamak istemiyorsun. Sen yaşayamadığın her şey için pişmanlık duyuyorsun. Önünde engel olan herkese öfke duyuyorsun. Geçmişe bu nedenle fazla takılı kalmış birisin. Artık biraz önüne bakmalı ve yaşayacağın şeylere odaklanmalısın. Kendini geçmişine hapsetmen ve orada pişmanlık yaşaman seni daha ileriye taşımayacak. Kendine sadece zarar vermeyi bir kenara bırakıp artık önüne ve hayallerine bakmalısın.

Birilerini üzmemek için en çok sen üzüldüğün için pişmansın!

Sen, başka insanları düşünüp kendini kırdığın için pişmanlık duyuyorsun. Sen hayatında boyunca başkalarının mutluluğu ve huzuru için çabalamış birisin. Bunu fark etmemiş olsan bile bilinçaltın hep bunun için çalışmış. Başkalarını üzmek istemediğin için yapmayacağın şeyleri yapmış ve hep geri adım atmışsın. Sen bu kadar onları düşünürken seni düşünen pek kimse olmamış. Senin pişmanlığın çok fazla kendinden fedakarlık etmek zorunda kalmandan kaynaklanıyor. Sen kendine acımamış ve hiç kendine ne istediğini sormamışsın. Bu acımasızlığın artık sende yer etmiş. Yani kendini yine önemsemiyor ve yine başkalarını öncelik alıyorsun. Kendi davranış şeklin nedeniyle pişmanlık duyuyorsun. İçindeki huzursuzluğun, mutsuzluğun tek nedeni bu. Artık hayatında biraz da kendini ön plana çıkarmalısın. Kendin için ne yapmadığın veya kendine sormadığın her şeyi bugün sormalısın. Ne istiyorsun? Ne seni mutlu ediyor? Bütün bu soruların cevabını bulduğunda aslında içindeki pişmanlık da zamanla bitmiş olacak.

Sen korktuğun için pişmansın!

Senin pişmanlığın içindeki korkulardan kaynaklanıyor. Sen risk almaktan çekinen birisin. Adımlarının hep sağlam olmasını istiyorsun, bu nedenle de hep bir adım geride duruyorsun. Korktuğun için geride durduğun ve bazı şeyleri sadece izlemek zorunda olduğun için pişmanlık duyuyorsun. Kendini tehlikeye atmaktan da ve sevdiklerini tehlikeye atmaktan da korkan birisin. Hissettiğin, gördüğün bütün kötü şeyler senin korkunu daha da büyütüyor. Sen korkularından kaçan ve korktuğu içinde daha da sinen biri olmuşsun. Hiçbir şeyle mücadele etmemiş ve mücadele etmen gerektiğini gördüğünde ise yine kenara çekilmişsin. Sen bundan dolayı pişmansın. Biraz kendin ve isteklerin için mücadele etmiş olsaydın belki de hayatında çok büyük farklar olacaktı. Bunları düşünerek kendini daha fazla yoruyor ve sıkıyorsun. Sen geçmişi bir kenara bırak ve şimdi nelerden korkuyorsan onlarla mücadele etmeye çalış. Hayatını bir baskı ve korku altında devam ettirme.

Sen fazla güvendiğin için pişmansın!

Sen fazla güvendiğin için pişmansın. Hayatında hep güven duygusuyla hareket etmiş birisin. Çok fazla güvenmiş ve çok fazla da sevmişsin. Buraya kadar bir şey yokken sen çok yanlış kişilere güvenmişsin. Belki sorgulamadan ve araştırmadan bunu yapmışsın ve sonunda ise kocaman bir pişmanlık elinde kalmış. Seni yarı yolda bırakan, üzen bütün insanlar için pişmanlık duyuyorsun. Onları yanına aldığın, sevdiğin, dertleştiğin ve bütün zaaflarını gösterdiğin için pişmansın. Sen karakterin gereği kolay bağ kurabilen birisin ve bu durumda sana çoğunlukla zorluk çıkartıyor. Sen kime güvendiysen en çok ondan darbe almışsın. Hayatının bir temizliğe ihtiyacı var. Birilerinden kurtulmak ve hayatında yeni başlangıçlar yapmak senin pişmanlık duygunu azaltacak. Unutman gereken kişiler var hayatında ve yeni bir sayfaya da ihtiyacın var. Adımlarını daha sağlam attığında artık hayatında pişmanlıklar değil, iyi şeyler yer alacak.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
