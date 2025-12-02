10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Sen Neden Pişmansın?

Sen, başka insanları düşünüp kendini kırdığın için pişmanlık duyuyorsun. Sen hayatında boyunca başkalarının mutluluğu ve huzuru için çabalamış birisin. Bunu fark etmemiş olsan bile bilinçaltın hep bunun için çalışmış. Başkalarını üzmek istemediğin için yapmayacağın şeyleri yapmış ve hep geri adım atmışsın. Sen bu kadar onları düşünürken seni düşünen pek kimse olmamış. Senin pişmanlığın çok fazla kendinden fedakarlık etmek zorunda kalmandan kaynaklanıyor. Sen kendine acımamış ve hiç kendine ne istediğini sormamışsın. Bu acımasızlığın artık sende yer etmiş. Yani kendini yine önemsemiyor ve yine başkalarını öncelik alıyorsun. Kendi davranış şeklin nedeniyle pişmanlık duyuyorsun. İçindeki huzursuzluğun, mutsuzluğun tek nedeni bu. Artık hayatında biraz da kendini ön plana çıkarmalısın. Kendin için ne yapmadığın veya kendine sormadığın her şeyi bugün sormalısın. Ne istiyorsun? Ne seni mutlu ediyor? Bütün bu soruların cevabını bulduğunda aslında içindeki pişmanlık da zamanla bitmiş olacak.