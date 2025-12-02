10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Sen Neden Pişmansın?
Belki de içimizde bir yerlerde gizli kalmış, belki de yüzleşmekten kaçındığımız pişmanlıklarımızı ortaya çıkaran bir testimiz var. Kendimizi daha iyi tanıyabilmek ve belki de bu pişmanlıklarla yüzleşip onları aşabilmek için bir fırsat sunuyoruz sizlere. Ve işte karşınızda, sizi sizden daha iyi anlayacak, belki de iç dünyanızda saklı kalmış bazı duygularınızı gün yüzüne çıkaracak olan bu test.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım hayatını seviyor musun?
4. Sence seçimlerini hep doğru yaptın mı?
5. Peki sen bunlardan hangisini asla yapmazsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Risk almak senin için kolay mı?
7. İki yolun var ikisi de isteklerine çıkıyor ama bir yolda tek başınasın diğer yolda ise yanında hiç tanımaıdğın insanlar var neyi seçersin?
8. Daha önce seni yarı yolda bırakmış, kırmış, üzmüş birini tekrar affeder misin?
9. Hiçbir neden yokken huzursuz hissediyor musun?
10. Son olarak sence şimdi hayatında bir şeyleri düzeltebilir misin?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sen yaşayamadığın şeyler için pişmansın!
Birilerini üzmemek için en çok sen üzüldüğün için pişmansın!
Sen korktuğun için pişmansın!
Sen fazla güvendiğin için pişmansın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın