10 Soruluk Psikoloji Testi: İçindeki Öfke Ne Kadar Büyük?
Bu 10 soruluk test, öfkenin hayatınızı nasıl etkilediğini ve kontrol altına alıp alamadığınızı göstermek için tasarlandı. Bu test, öfkenin hayatınızda ne kadar büyük bir rol oynadığını anlamanıza yardımcı olacak. Bu testi çözerken, kendinizi daha iyi tanıma ve duygusal durumunuzu daha iyi anlama fırsatı bulacaksınız.
Öyleyse, hazır mısın?
Haydiiiii!
1. Birisi seni haksız yere eleştirdiğinde ne yaparsın?
2. Stresli bir durumda başkalarına sinirlenme eğilimin nedir?
3. İnsanlar seni küçümsediğinde veya görmezden geldiğinde ne hissedersin?
4. Birinin sana haksızlık yaptığını fark ettiğinde tepkilerin hangisi olur?
5. Sosyal bir ortamda biri sözünü kesip seni küçümsediğinde ne yaparsın?
6. Yoğun iş veya okul stresi altında öfkeni kontrol edebilme düzeyin nedir?
7. Hayatta seni en çok rahatsız eden durum nedir?
8. İçsel olarak öfke hissettiğinde nasıl davranırsın?
9. Yakın ilişkilerinde sinirlendiğinde tepkilerin hangisine daha çok benzer?
10. Öfke seviyeni düşündüğünde kendini hangi gruba koyarsın?
0–10 puan
20–30 puan
40–50 puan
60–80 puan
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
