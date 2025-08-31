Eylül Yengeç Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu ayın ilk günlerinde kendini duygusal bir hengamede bulabilirsin. Bu dönemde, duygusal dalgalanmalarının sindirim sistemin üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, bu dönemde stresi azaltıcı ve sakinleştirici alışkanlıklar edinmek, sağlığın için oldukça faydalı olacaktır. Belki biraz meditasyon, belki biraz yoga veya belki de sakin bir müzik eşliğinde uzun yürüyüşler... Hangi yöntemi seçersen seç, önemli olan kendini rahat ve huzurlu hissetmen.

Ayın ortasında ise Dolunay'ın büyülü ışığı altında ruhsal bir şifa süreci seni bekliyor olacak. Bu dönemde, belki de uzun zamandır düzensiz olan uyku düzenini toparlama fırsatı bulacaksın. Ayın son günlerinde ise enerjinde belirgin bir artış hissedeceksin. Yorgunluklar ve halsizlikler geride kalacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…