Eylül Yengeç Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu ay senin için kariyerinde yeni kapıların açılacağı bir ay olacak. Ayın hemen başında Merkür'ün Başak burcuna geçişi, senin zaten iyi olan iletişim becerilerini daha da keskinleştirecek. İster bir sunum yaparken, ister bir yazışma sırasında, hatta bir anlaşma masasında bile, parıldayan yeteneklerin herkesin dikkatini çekecek.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Balık Dolunayı, uluslararası bağlantılarını, eğitimini veya belki de hukuki meselelerini sonuçlandırman için sana bir fırsat sunacak. Bu Dolunay'ın enerjisi, senin için önemli olan bu konularda sonuç almanı sağlayacak. Ayın son günlerindeyse Mars’ın Akrep’e geçişi, seni yaratıcı projelerde daha iddialı ve daha cesur yapacak. Yaratıcı enerjinin zirveye çıkacağı bu dönemde, hiç beklemediğin projeleri hayata geçirebilir, belki de yeni bir hobi edinebilirsin.

Havada aşk kokusu da var! Aşk söz konusu olduğunda, bu ayın ilk günlerinde biraz belirsizlik hissi yaşayabilirsin, fakat endişelenme. Çünkü Balık Dolunayı sonrası kalbinin ne istediğini çok daha net bir şekilde anlayacaksın. Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte, belki de hiç beklemediğin biriyle yakınlaşabilir ya da mevcut ilişkinde daha çok paylaşım ve diyalog ön plana çıkabilir. Bu ayın enerjisi, aşk hayatında da sana güzel sürprizler yapabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…