Eylül Yengeç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu ayın ilk günlerinde belki de biraz kararsızlık ve belirsizlik hissi içinde olabilirsin. Bu durum seni biraz endişelendirebilir, fakat unutma ki her şeyin bir sebebi vardır ve bu belirsizlik bulutları da elbet dağılacak. Aslında bu belirsizlikler, Balık Dolunayı sonrasında kalbinin aslında ne istediğini çok daha net bir şekilde anlamana yardımcı olacak. Belki de kalbinin derinliklerinde gizli kalan arzularını keşfedeceksin.

Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle birlikte, aşk rüzgarları farklı bir yöne esmeye başlayabilir. Belki de hiç beklemediğin biriyle yakınlaşabilirsin. Ya da mevcut ilişkinde daha çok paylaşım ve diyalog ön plana çıkabilir. Belki de partnerinle daha derin sohbetler etmeye başlayacaksın, belki de birlikte yeni aktiviteler keşfedeceksiniz. Bu ayın enerjisi, aşk hayatında da sana güzel sürprizler yapabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…