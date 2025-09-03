4 Eylül Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün birçok fırsatın kapısını aralayabilecek Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü üçgeni etkili olacak. Bu durum, iş hayatında özellikle de ekip çalışmaları ve uzun vadeli projelerde senin isminin parlamasına yardımcı olabilir. Üstlerinden veya tecrübeli kişilerden alacağın değerli tavsiyeler, belki de hayatını değiştirecek yolları aydınlatabilir.

Tam da bu noktada sabah saatlerinde etkili olacak Ay ile Chiron karesinin enerjisine dikkat etmelisin. İş ortamında kendini yetersiz hissetmeni tetikleyebilecek bu enerji duygularını işe karıştırmana neden olabilir. Ancak unutma ki başkalarının beklentilerini karşılamak adına kendi sınırlarını zorlamak yerine, kendine olan güvenini korumak daha önemli. Kendin için adım at!

Aşk hayatında ise bugün, belki de hayatının en önemli dönemeçlerinden birine geliyorsun. Eğer bir ilişkin varsa, partnerlerinle geleceğe dair yeni ve heyecan verici kararlar alabilirsin. Ama eğer bekarsan, hayatlarının aşkıyla sürpriz bir şekilde karşılaşabilirsin. Geçmişi, kırgınlıkları ve korkuları unutma zamanı... Şimdi kalbinin sesine kulak vermeli ve yeni bir başlangıç yapmayı kabul etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…