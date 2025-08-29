30 Ağustos Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kariyerindeki gelişmelere odaklansan iyi edersin. Gökyüzü, Merkür ile Ketu kavuşumunda sana iş hayatında gizli kapılar açıyor. Bu kavuşum, dostlarınla düşmanlarını birbirinden ayırmanı ve hangi projelerin senin için gerçekten değerli olduğunu anlamanı sağlıyor. Ancak, maddi konularda biraz dikkatli olmanı öneriyoruz. Biraz göz kulak ol, çünkü bugün sürprizlerle dolu olabilir!

Tam da bu noktada iş hayatında profesyonellik ile hareket etmeye odaklanmalısın. Dahası ne istediğini bilerek hareket etmeli, çıkarlarını korumalı ve duygusal kararlar vermemelisin. Hafta sonunun enerjisini kişisel hedeflerine odaklanarak ve bireysel başarılarla zafer kutlayarak geçirmek ise senin için en doğru karar olacaktır.

Gelelim aşka... Aşk hayatında hareketli bir gün seni bekliyor. İlişkisinde tutku ve yoğunluk hüküm sürüyor. Partnerinle birlikte bugüne kadar deneyimlemediğin şeyler için yola çıkabilirsin. Belki yeni bir yer keşfetmek, hayatın farklılıklarını birlikte deneyimlemek ya da ekstrem sporlarla heyecanın doruklarına çıkmak gündeminde yer alabilir. Merkür ile Ketu'nun kavuşumda henüz bekar bir Yengeç burcuysan, bugün sosyal ortamlarda seni etkileyen bir karşılaşma yaşama ihtimalin oldukça yüksek. Ancak ona kapılmayacağın aşikar. Zira sen anlık heyecanlar ve yenilik arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…