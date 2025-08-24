25 Ağustos Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugünden itibaren yeni bir haftaya, içinde bulunduğun enerji ile güven dolu bir başlangıç yapıyorsun. Venüs'ün Aslan burcunda yer alması, sana maddi ve kariyer konularında daha cesur bir tavır sergileme fırsatı sunuyor. Uzun zamandır hayalini kurduğun bir projede liderlik etme şansı bulabilir, yeteneklerini sergileyerek etrafındakileri büyüleyebilirsin.

Yeni haftanın getirdiği bu fırsatları değerlendirirken, biraz risk almayı da göze almalısın. Zira, doğru anda doğru yerde olmak, hedeflediğin başarıya bir adım daha yaklaşmanı sağlayacaktır.

Sıra geldi aşka... Aşk hayatında ise bugün, değer görme ve takdir edilme ihtiyacın artıyor. Bu yüzden partnerinle daha sıcak, daha sevgi dolu anılar biriktirmeye odaklanabilirsin. Ona her zamankinden daha sıcak yaklaştığın gibi beklentilerin de artacaktır. Tabii eğer bekarsan, güvenilir bir partner bulmak ve kalıcı bir ilişkiye adım atmak ilk önceliğin haline gelecek. Kendini aşka kaptırmaya hazır olduğun bu dönemde aşk da kapını çalabilir, hazır ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…