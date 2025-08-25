26 Ağustos Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzü sana kariyer hayatında büyük bir destek sunuyor. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu mükemmel üçgen, finansal anlamda sana güvence sağlıyor. Bu durum, maddi konularda daha disiplinli ve planlı hareket etme ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Uzun vadeli yatırımlar yapmayı düşünüyorsan, bugün tam zamanı! Tabii bu durumda her zamankinden güçlü bir duruş sergilemeyi ve risk almayı da düşünmelisin.

Öte yandan iş hayatında da kazancını artıracak kalıcı fırsatlarla karşılaşabilirsin. Üstlerinle daha resmi ve sağlam bağlar kurma fırsatı seni bekliyor. Bugün alacağın sorumluluklar, seni yıpratmak yerine daha da güçlendirecektir. İş hayatına yeni bir denge geliyor, galiba sonunda çalıştığından çok daha fazlasını kazanacaksın.

Geldik aşka... Aşk hayatında ise bugün, Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, sana beklenmedik ve şaşırtıcı bir tutku hediye edebilir. Partnerinle yapacağın beklenmedik bir buluşma ya da sürpriz bir itiraf, ilişkini tamamen yeni bir boyuta taşıyabilir. Tam da bu noktada, partnerinle plansız ve ani kararlar vererek harekete geçmeye hazır ol! Öte yandan eğer bekarsan, bugün sosyal ortamlarda tanışacağın biri, kalbine hızlıca dokunabilir. Aşkın sıra dışı ve beklenmedik tarafını kucaklamaktan çekinme, bu ilk görüşte aşk olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…