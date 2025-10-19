Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça enerjik ve dinamik bir dönem kapıda. Haftanın ilk günlerinde, burcunda beliren Yeni Ay'ın taze ve yenileyici enerjisi seni adeta kanatlandırıyor. Ancak bu enerjiyi doğru kullanabilmek için beslenme, gıda takviyesi ve tedavi süreçlerine ekstra özen göstermen gerekiyor. Daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam planı uygulamak, sana düşündüğünden çok daha şifalı gelecektir.

Haftanın ortasında ise, gökyüzünde oluşan Merkür ile Jüpiter üçgeni ise sağlıklı yaşam aktivitelerine ve stres yönetimine odaklanman için sana destek olacak. Belki de psikolojik destek ile stresten arınmayı düşünmenin zamanı gelmiştir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…