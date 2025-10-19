onedio
20 Ekim - 26 Ekim Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 20 Ekim - 26 Ekim haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları



Sevgili Terazi, bu hafta seni tamamen farklı bir boyuta taşıyacak, yeniden doğmuş gibi hissettirecek bir Yeni Ay'la karşı karşıyasın. Üstelik bu Ay, enerjisinin tamamını senin burcundan alıyor. Bu durum, kişisel hedeflerine odaklanman için mükemmel bir fırsat sunuyor. Sosyal çevren, iş ilişkilerin ve bağlantıların konusunda sana yeni kapılar açacak bu güçlü etki, yeni insanlarla tanışma, yeni iş ortaklıkları kurma ve genel olarak sosyal çevreni genişletme fırsatı sunuyor.

Öte yandan, Güneş’in Akrep burcunda ilerlemesiyle birlikte, önümüzdeki günlerde maddi konular ve kariyer yolunda stratejik düşünme becerin de ön plana çıkacak. İşte bu sayede, yeni hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, cesaret, strateji ve destekle başarıyı kucaklayacaksın. Bu dönemde, kariyerinde ve sosyal hayatında yapacağın hamlelerin, uzun vadede sana büyük kazanımlar sağlayacağına emin olabilirsin. Bu şansı kaçırma, çünkü gökyüzü senin için en parlak yıldızları topladı ve senin için aydınlatıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

