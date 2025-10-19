Sevgili Terazi, bu hafta seni tamamen farklı bir boyuta taşıyacak, yeniden doğmuş gibi hissettirecek bir Yeni Ay'la karşı karşıyasın. Üstelik bu Ay, enerjisinin tamamını senin burcundan alıyor. Bu durum, kişisel hedeflerine odaklanman için mükemmel bir fırsat sunuyor. Sosyal çevren, iş ilişkilerin ve bağlantıların konusunda sana yeni kapılar açacak bu güçlü etki, yeni insanlarla tanışma, yeni iş ortaklıkları kurma ve genel olarak sosyal çevreni genişletme fırsatı sunuyor.

Öte yandan, Güneş’in Akrep burcunda ilerlemesiyle birlikte, önümüzdeki günlerde maddi konular ve kariyer yolunda stratejik düşünme becerin de ön plana çıkacak. İşte bu sayede, yeni hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, cesaret, strateji ve destekle başarıyı kucaklayacaksın. Bu dönemde, kariyerinde ve sosyal hayatında yapacağın hamlelerin, uzun vadede sana büyük kazanımlar sağlayacağına emin olabilirsin. Bu şansı kaçırma, çünkü gökyüzü senin için en parlak yıldızları topladı ve senin için aydınlatıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…