Sevgili Terazi, bu hafta kalbinin ritmini değiştirecek o özel kişi, kapını çalmaya hazırlanıyor. Biliyorsun, bazen 'kısmet ayağına kadar gelir' derler ya, işte bu hafta senin için tam da bu sözlerin hayat bulduğu bir dönem olacak. Gökyüzünün iki büyük gücü Merkür ile Jüpiter arasındaki mükemmel üçgen açı, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Bu hafta, bekar olan Terazi burçları için oldukça heyecan verici ve dolu dolu geçecek.

Ancak tabii ki, zaten birliktelik içinde olan Terazi burçlarını da unutmadık! Aşkın derinleştiği, heyecanın tavan yaptığı bu dönemde, ilişkinde yeni bir adım atma ihtimalin oldukça yüksek. Kim bilir, belki de evlilik çanları çalmaya başlar. Artık ailenin genişlemesi an meselesi. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…