20 Ekim - 26 Ekim Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Ekim - 26 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta kalbinin ritmini değiştirecek o özel kişi, kapını çalmaya hazırlanıyor. Biliyorsun, bazen 'kısmet ayağına kadar gelir' derler ya, işte bu hafta senin için tam da bu sözlerin hayat bulduğu bir dönem olacak. Gökyüzünün iki büyük gücü Merkür ile Jüpiter arasındaki mükemmel üçgen açı, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Bu hafta, bekar olan Terazi burçları için oldukça heyecan verici ve dolu dolu geçecek.

Ancak tabii ki, zaten birliktelik içinde olan Terazi burçlarını da unutmadık! Aşkın derinleştiği, heyecanın tavan yaptığı bu dönemde, ilişkinde yeni bir adım atma ihtimalin oldukça yüksek. Kim bilir, belki de evlilik çanları çalmaya başlar. Artık ailenin genişlemesi an meselesi. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

