Sevgili Terazi, bu hafta seni tamamen yeniden doğmuş gibi hissettirecek bir Yeni Ay'la başlıyor. Üstelik bu Ay, enerjisi burcundan alacak. Böylece kişisel hedeflerin üzerinde durma fırsatı bulacaksın. Sosyal ilişkilerin ve iş bağlantıların konusunda sana yeni fırsatlar sunan bu güçlü etki aynı zamanda; yeni insanlarla tanışma, yeni iş ortaklıkları kurma ve genel olarak sosyal çevreni genişletme fırsatı demek.

Öte yanda önümüzdeki günler Güneş’in Akrep burcunda ilerlemesiyle birlikte, maddi konular ve kariyer yolunda stratejik düşünme becerin de ön plana çıkıyor. İşte bu sayede yeni hedeflerine emin adımlarla ilerleyecek cesaret, strateji ve destekle başarıyı kucaklayacaksın. Bu şansı kaçırma!

Hadi aşktan da konuşalım! Kalbini çalacak o kişi kapını çalmak üzere. Hani derler ya bazen 'kısmet ayağına kadar gelir' diye... İşte bu hafta tam da böyle olacak. Merkür ile Jüpiter arasındaki üçgen açı, hayatının aşkını sana getirecek. Kimse bekar kalmayacak. Tabii zaten bir birlikteliği olan Terazi burçlarını da unutmadık. Aşkın derinleşen ve artan heyecanı ile evlilik yakın diyebiliriz. Ailen genişliyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…