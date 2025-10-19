onedio
20 Ekim - 26 Ekim Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:06

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 20 Ekim - 26 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Ekim - 26 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta seni tamamen yeniden doğmuş gibi hissettirecek bir Yeni Ay'la başlıyor. Üstelik bu Ay, enerjisi burcundan alacak. Böylece kişisel hedeflerin üzerinde durma fırsatı bulacaksın. Sosyal ilişkilerin ve iş bağlantıların konusunda sana yeni fırsatlar sunan bu güçlü etki aynı zamanda; yeni insanlarla tanışma, yeni iş ortaklıkları kurma ve genel olarak sosyal çevreni genişletme fırsatı demek.

Öte yanda önümüzdeki günler Güneş’in Akrep burcunda ilerlemesiyle birlikte, maddi konular ve kariyer yolunda stratejik düşünme becerin de ön plana çıkıyor. İşte bu sayede yeni hedeflerine emin adımlarla ilerleyecek cesaret, strateji ve destekle başarıyı kucaklayacaksın. Bu şansı kaçırma! 

Hadi aşktan da konuşalım! Kalbini çalacak o kişi kapını çalmak üzere. Hani derler ya bazen 'kısmet ayağına kadar gelir' diye... İşte bu hafta tam da böyle olacak. Merkür ile Jüpiter arasındaki üçgen açı, hayatının aşkını sana getirecek. Kimse bekar kalmayacak. Tabii zaten bir birlikteliği olan Terazi burçlarını da unutmadık. Aşkın derinleşen ve artan heyecanı ile evlilik yakın diyebiliriz. Ailen genişliyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
