19 Eylül Cuma Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
19 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Eylül Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, göklerdeki hareketlilik, enerjini artırıyor. Yerinde durmak istemeyeceksin ama dikkatli ol! Çünkü Merkür ile Uranüs arasındaki üçgen, uyku düzeninde dalgalanmalara sebep olabilir. Yani bir anda kendini uyanık ve enerjik hissederken, bir sonraki anda uykun gelebilir. Aynı şekilde, kaslarında da ani gerilimler hissedebilirsin.

Bu enerji dalgalanmalarıyla başa çıkmak için gün içinde tempolu yürüyüşler yapmayı dene. Hem bedenini harekete geçirecek, hem de zihnini rahatlatacak bu yürüyüşler, günün stresinden uzaklaşmana da yardımcı olacak. Bununla birlikte, teknolojik aletlerden biraz uzaklaşmayı da ihmal etme. Gözlerinin dinlenmesi gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

