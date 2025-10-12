onedio
article/comments-white
article/share-white
Terazi Burcu right-white
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 13 Ekim - 19 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 13 Ekim - 19 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça ışıltılı bir hafta olacak. Haftanın ilk günlerinde, Venüs'ün burcunda parladığını göreceksin ve bu durum kariyerine adeta bir ışık hüzmesi gibi düşecek. Kendine olan güveninin arttığını hissedecek, imajını daha da güçlendireceksin. Eğer yaratıcı sektörlerde çalışıyorsan veya halkla ilişkiler gibi bir alanda görev yapıyorsan, bu hafta başarılarınla dikkatleri üzerine çekebilirsin.

Hafta ortasına geldiğimizde ise projelerine kattığın estetik dokunuşlarla fark yaratmayı başaracaksın. Yeni ve heyecan verici fikirlerini hayata geçirirken, çevrenden destek alabileceğini unutmamalısın. Karar verirken kendi iç sesini dinlemeyi ihmal etme. Zira, Venüs'ün zarafeti sana keyifli bir şekilde yol gösterecek ve rehberlik edecek.

Biraz da aşktan söz edelim! Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu üçgen, sürpriz bir gelişmeyi işaret ediyor. Yeni bir tanışma, beklenmedik bir şekilde yakınlaşmaya dönüşebilir. Tabii eğer halihazırda bir ilişkin varsa, bu hafta özgürlük alanlarını korumanın, daha derin bir bağlılık oluşturduğunu göreceksin. Farklılıklarının, bu kez aranızda büyüleyici bir bağ kurduğunu fark edeceksin. Görünen o ki aşkta dengeyi sağlarsan, huzur ve mutluluk senin olacak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

