Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça ışıltılı bir hafta olacak. Haftanın ilk günlerinde, Venüs'ün burcunda parladığını göreceksin ve bu durum kariyerine adeta bir ışık hüzmesi gibi düşecek. Kendine olan güveninin arttığını hissedecek, imajını daha da güçlendireceksin. Eğer yaratıcı sektörlerde çalışıyorsan veya halkla ilişkiler gibi bir alanda görev yapıyorsan, bu hafta başarılarınla dikkatleri üzerine çekebilirsin.

Hafta ortasına geldiğimizde ise projelerine kattığın estetik dokunuşlarla fark yaratmayı başaracaksın. Yeni ve heyecan verici fikirlerini hayata geçirirken, çevrenden destek alabileceğini unutmamalısın. Karar verirken kendi iç sesini dinlemeyi ihmal etme. Zira, Venüs'ün zarafeti sana keyifli bir şekilde yol gösterecek ve rehberlik edecek.

Biraz da aşktan söz edelim! Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu üçgen, sürpriz bir gelişmeyi işaret ediyor. Yeni bir tanışma, beklenmedik bir şekilde yakınlaşmaya dönüşebilir. Tabii eğer halihazırda bir ilişkin varsa, bu hafta özgürlük alanlarını korumanın, daha derin bir bağlılık oluşturduğunu göreceksin. Farklılıklarının, bu kez aranızda büyüleyici bir bağ kurduğunu fark edeceksin. Görünen o ki aşkta dengeyi sağlarsan, huzur ve mutluluk senin olacak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…