Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça renkli ve heyecanlı gelişmeler gözüküyor. Gökyüzündeki iki büyülü gezegenler Venüs ve Uranüs, senin için mükemmel bir üçgen oluşturuyorlar ve bu durum, sürpriz bir gelişmeyi beraberinde getiriyor.

Belki de yeni bir yüzle karşılaşacak, belki de beklenmedik bir şekilde birine yakınlaşacaksın. Bu durum, hayatına yeni bir soluk, yeni bir heyecan katacak. Ancak unutma ki eğer şu anda bir ilişkin varsa, bu hafta özgürlük alanlarını korumanın, daha derin ve anlamlı bir bağlılık oluşturduğunu göreceksin.

Farklılıklarının, bu kez aranızda büyüleyici bir bağ kurduğunu fark edeceksin. Görünen o ki onu anlayıp aşkta dengeyi sağlarsan, huzur ve mutluluk senin olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…