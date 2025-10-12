Sevgili Terazi, bugün gökyüzünün en güzel yıldızı Venüs, haftanın ilk günlerinde burcunda parlamaya başlayacak ve bu durum kariyerine adeta bir ışık hüzmesi gibi düşecek. Kendine olan inancının tavan yaptığını, öz güveninin arttığını hissedeceksin. İmajını daha da güçlendirecek bu durum, seni adeta yeni bir ışıkla aydınlatacak.

Yaratıcı sektörlerde çalışıyorsan veya halkla ilişkiler gibi bir alanda görev yapıyorsan, bu hafta başarılarınla adeta göz kamaştıracaksın. Hafta ortasına geldiğimizde ise, projelerine kattığın estetik dokunuşlarla adeta bir fark yaratmayı başaracaksın. Yeni ve heyecan verici fikirlerini hayata geçirirken, çevrenden destek almayı ihmal etme. Unutma ki birlikten kuvvet doğar. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…