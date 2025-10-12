onedio
Terazi Burcu
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:00

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 13 Ekim - 19 Ekim haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 13 Ekim - 19 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünün en güzel yıldızı Venüs, haftanın ilk günlerinde burcunda parlamaya başlayacak ve bu durum kariyerine adeta bir ışık hüzmesi gibi düşecek. Kendine olan inancının tavan yaptığını, öz güveninin arttığını hissedeceksin. İmajını daha da güçlendirecek bu durum, seni adeta yeni bir ışıkla aydınlatacak.

Yaratıcı sektörlerde çalışıyorsan veya halkla ilişkiler gibi bir alanda görev yapıyorsan, bu hafta başarılarınla adeta göz kamaştıracaksın. Hafta ortasına geldiğimizde ise, projelerine kattığın estetik dokunuşlarla adeta bir fark yaratmayı başaracaksın. Yeni ve heyecan verici fikirlerini hayata geçirirken, çevrenden destek almayı ihmal etme. Unutma ki birlikten kuvvet doğar. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

