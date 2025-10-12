onedio
13 Ekim - 19 Ekim Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:00

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 13 Ekim - 19 Ekim haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için ruhsal ve bedensel dengeyi sağlama zamanı! Burcunda konumlanan Venüs, seni adeta bir cazibe merkezi haline getirirken, aynı zamanda sağlıklı yaşama yönlendiriyor. Bu hafta detoksa yönelmek ve hafif egzersizler yapmak, Venüs'ün bu etkisini en iyi şekilde kullanmanı sağlayacak. Bedenini ve zihnini arındırmanın, haftayı daha rahat ve enerjik geçirmene yardımcı olacağına emin olabilirsin.

Sindirim ve karın sağlığına dikkat etmen gereken bu dönemde, düzenli yemek saatlerine ve su tüketimine özellikle önem vermelisin. Unutma, sağlıklı bir sindirim sistemi, genel sağlığın için de oldukça önemli. Yemeklerini düzenli saatlerde tüketmek ve yeterli miktarda su içmek, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar ve karın sağlığını korur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
