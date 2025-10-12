Sevgili Terazi, bu hafta senin için ruhsal ve bedensel dengeyi sağlama zamanı! Burcunda konumlanan Venüs, seni adeta bir cazibe merkezi haline getirirken, aynı zamanda sağlıklı yaşama yönlendiriyor. Bu hafta detoksa yönelmek ve hafif egzersizler yapmak, Venüs'ün bu etkisini en iyi şekilde kullanmanı sağlayacak. Bedenini ve zihnini arındırmanın, haftayı daha rahat ve enerjik geçirmene yardımcı olacağına emin olabilirsin.

Sindirim ve karın sağlığına dikkat etmen gereken bu dönemde, düzenli yemek saatlerine ve su tüketimine özellikle önem vermelisin. Unutma, sağlıklı bir sindirim sistemi, genel sağlığın için de oldukça önemli. Yemeklerini düzenli saatlerde tüketmek ve yeterli miktarda su içmek, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar ve karın sağlığını korur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…