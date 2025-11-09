Sevgili Terazi, bu haftaya başlarken gökyüzündeki hareketlilikler hayatına yeni bir yön çiziyor. Jüpiter'in Yengeç burcunda geri hareket etmeye başlaması, kariyer yolunda bazı duraklamalar yapmanı ve detayları ince eleyip sık dokumanı gerektiriyor. Bu dönem, profesyonel hedeflerini ve büyük çaplı planlarını bir kez daha masaya yatırmanın tam zamanı. Bu süreci doğru değerlendirdiğinde, kariyerindeki dönüşümün kapılarını aralayabilirsin. Bu yüzden, geçmişte kaçırdığını düşündüğün fırsatları ve hayallerini süsleyen ideal işlerini gözden geçirme vaktin geldi.

Bu süreçte, Merkür ve enerjik Mars'ın birleşimi, zihninin derinliklerinde yer edinmiş düşüncelerini harekete geçirme fırsatı sunuyor. Bu enerji sayesinde, belki de uzun zamandır atmayı düşündüğün o ilk adımı atabileceksin. Haftanın ortasına geldiğinde ise sunum yapmak, yazışmalar gerçekleştirmek ve anlaşmalarını imzalamak için enerjinin zirve yaptığını hissedeceksin. Ancak bu enerjiyi doğru kullanmak da önemli. Doğru kelimeleri, doğru zamanda kullanarak hedeflerine ulaşmak ise artık hayal olmaktan çıkıp gerçek olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…