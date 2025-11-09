onedio
10 Kasım - 16 Kasım Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 10 Kasım - 16 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 10 Kasım - 16 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Güneş, her zamanki gibi ışıl ışıl parlayarak Jüpiter ile mükemmel bir üçgen açı oluşturuyor. Bu, aşk hayatını olumlu yönde etkileyecek. Bu hafta, aşk hayatında tatlı bir denge hissedeceksin. İlişkilerde karşılıklı anlayışın güçlendiği bu dönemde, sevgilinle daha da uyumlu bir hale geleceksin.

Bir hafta sonu kaçamağı planlamak, bu uyumu daha da pekiştirebilir ve aşk hayatına ekstra bir heyecan katabilir. Belki de bir şehir dışı gezisi, belki de romantik bir akşam yemeği, seçim senin! 

Tabii eğer bekarsan, bu dönemde anlık bir rüzgara kapılıp şehvetli bir yakınlaşmayı aşk sanabilirsin. Bu durumda, bu ilişkinin heyecanının hayatını renklendirmesine izin ver! Ama kalbinin kırılmasına izin verme. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
