Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Güneş, her zamanki gibi ışıl ışıl parlayarak Jüpiter ile mükemmel bir üçgen açı oluşturuyor. Bu, aşk hayatını olumlu yönde etkileyecek. Bu hafta, aşk hayatında tatlı bir denge hissedeceksin. İlişkilerde karşılıklı anlayışın güçlendiği bu dönemde, sevgilinle daha da uyumlu bir hale geleceksin.

Bir hafta sonu kaçamağı planlamak, bu uyumu daha da pekiştirebilir ve aşk hayatına ekstra bir heyecan katabilir. Belki de bir şehir dışı gezisi, belki de romantik bir akşam yemeği, seçim senin!

Tabii eğer bekarsan, bu dönemde anlık bir rüzgara kapılıp şehvetli bir yakınlaşmayı aşk sanabilirsin. Bu durumda, bu ilişkinin heyecanının hayatını renklendirmesine izin ver! Ama kalbinin kırılmasına izin verme. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…