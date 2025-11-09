Sevgili Terazi, bu haftanın ilk günlerinde, Jüpiter'in retrosu etkisi altında, bağışıklık ve sindirim sistemlerin biraz zorlanabilir. Bu dönemde, sağlığını korumak adına daha dikkatli olman gerekebilir. Belki biraz daha sağlıklı beslenme rutinlerine yönelmek, bol su içmek ve gerektiğinde dinlenmek iyi olabilir.

Hafta ortasında ise iş temposunun hızlanması ve zihinsel yoğunluğun artması, kaslarında ve özellikle boyun bölgende gerginliklere yol açabilir. Bu dönemde belki biraz yoga veya meditasyon yapmayı düşünebilirsin. Kendine biraz zaman ayırıp gevşeme tekniklerini uygulamak, bu gerginliği hafifletebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…