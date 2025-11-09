onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 10 Kasım - 16 Kasım Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 10 Kasım - 16 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 10 Kasım - 16 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftanın ilk günlerinde, Jüpiter'in Yengeç burcundaki retrosu, kariyer yolunu yeniden ele almanı ve her bir detayı enine boyuna düşünmeni gerektiriyor. Bu dönem, profesyonel hedeflerini ve üst düzey planlarını bir kez daha gözden geçirirsen dönüşümü de beraberinde getiriyor. İşte bu yüzden geçmişte kaçırdığını düşündüğün fırsatlara ve hep hayalini kurduğun işlere odaklanabilirsin. 

Tam da bu noktada, Merkür ve enerjik Mars'ın kavuşumu devreye giriyor. Zihninin arka planında dönüp duran düşünceleri harekete geçirmeni sağlayan bu enerji ile ilk adımı atacaksın. Hafta ortasında sunumlar, yazışmalar, anlaşmalar için enerjinin tavan yaptığını göreceksin. Tabii aşırı hızın seni yıpratmaması için enerjini de akıllıca kullanman gerekecektir. Doğru kelimelerle, doğru zamanda yerini alırsan hedefine ulaşman da hiç zor olmayacak! 

Sırada aşk var! Bu hafta ışıl ışıl parlayan Güneş, Jüpiter ile üçgen açı oluşturuyor. Bu da aşk hayatına tatlı bir denge getiriyor. İlişkilerde karşılıklı anlayışın güçlendiği bu dönemde, sevgilinle daha uyumlu bir hale gelebilirsin. Bir hafta sonu kaçamağıyla da aşka heyecan katabilirsin. Ama eğer bekarsan, anlık bir rüzgara kapılıp şehvetli bir yakınlaşmayı aşk sanabilirsin. Bu ilişkinin heyecanının hayatını renklendirmesine izin versen de kalbinin kırılmasına izin verme! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın