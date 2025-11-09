Sevgili Terazi, bu haftanın ilk günlerinde, Jüpiter'in Yengeç burcundaki retrosu, kariyer yolunu yeniden ele almanı ve her bir detayı enine boyuna düşünmeni gerektiriyor. Bu dönem, profesyonel hedeflerini ve üst düzey planlarını bir kez daha gözden geçirirsen dönüşümü de beraberinde getiriyor. İşte bu yüzden geçmişte kaçırdığını düşündüğün fırsatlara ve hep hayalini kurduğun işlere odaklanabilirsin.

Tam da bu noktada, Merkür ve enerjik Mars'ın kavuşumu devreye giriyor. Zihninin arka planında dönüp duran düşünceleri harekete geçirmeni sağlayan bu enerji ile ilk adımı atacaksın. Hafta ortasında sunumlar, yazışmalar, anlaşmalar için enerjinin tavan yaptığını göreceksin. Tabii aşırı hızın seni yıpratmaması için enerjini de akıllıca kullanman gerekecektir. Doğru kelimelerle, doğru zamanda yerini alırsan hedefine ulaşman da hiç zor olmayacak!

Sırada aşk var! Bu hafta ışıl ışıl parlayan Güneş, Jüpiter ile üçgen açı oluşturuyor. Bu da aşk hayatına tatlı bir denge getiriyor. İlişkilerde karşılıklı anlayışın güçlendiği bu dönemde, sevgilinle daha uyumlu bir hale gelebilirsin. Bir hafta sonu kaçamağıyla da aşka heyecan katabilirsin. Ama eğer bekarsan, anlık bir rüzgara kapılıp şehvetli bir yakınlaşmayı aşk sanabilirsin. Bu ilişkinin heyecanının hayatını renklendirmesine izin versen de kalbinin kırılmasına izin verme! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…