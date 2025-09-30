Ekim Oğlak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu ayın ilk günlerinde, Juno'nun Yay burcu geçişiyle birlikte enerjin tavan yapacak. Bu dönemde, bedensel ve zihinsel enerjini yükseltmek için mükemmel bir fırsatın var. Peki, bu enerjiyi nasıl yöneteceğiz? İşte burada hafif egzersizler ve meditasyon devreye giriyor. Bu iki kurtarıcı, stresini azaltarak sana daha huzurlu bir yaşam alanı sunacak.

Ayın ortasında ise gökyüzü biraz daha hareketleniyor. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ve Mars'ın etkisiyle, metabolizma ve enerji kullanımında ani dalgalanmalar yaşayabilirsin. Bu dönemi de en iyi şekilde yönetmek için bir rehberin var: Dengeli beslenme ve düzenli uyku. Bu iki altın kuralı hayatına uygulayarak, ay boyunca formunu koruyabilir ve enerjini en iyi şekilde kullanabilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…